Тръмп ще се срещне с Путин в Унгария

Ще се срещна с Путин в Унгария. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в Truth Social след телефонния си разговор с Владимир Путин. Той казва, че разговорът е бил „добър и продуктивен“ и добавя, че „високопоставени съветници“ от двете страни ще се срещнат следващата седмица.

„Президентът Путин и аз ще се срещнем на договорено място, Будапеща, Унгария, за да видим дали можем да сложим край на тази „неславна“ война между Русия и Украйна“, казва той.

Скоро ще ви предоставим повече информация по този въпрос.

Тръмп заяви, че следващата седмица ще се проведат нови преговори между „високопоставени съветници“, водени от страна на САЩ от държавния секретар Марко Рубио.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Лийвит каза, че разговорът между Путин и Тръмп „е продължил повече от два часа“.

В изявление пред репортери във Вашингтон Лийвит повтори много от нещата, които Тръмп каза за разговора в публикацията си в Truth Social, включително че той е бил „добър и продуктивен“ и че според него е постигнат „голям напредък“.

Дискусиите ще продължат, когато Зеленски посети Белия дом утре, каза тя, добавяйки, че Тръмп „заслужава голяма похвала“ за това, че е продължил мирните преговори толкова скоро след посредничеството за примирие в Газа.