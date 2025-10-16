Най-важните стартиращи компании в Европа са в Украйна

Европа трябва да промени подхода си към изграждането на „стена от дронове” за защита срещу безпилотни летателни апарати, като използва евтина, многослойна и интегрирана отбрана.

Настоящият европейски модел на доставки не е подходящ за тази задача и може да се използва нов подход, като например украинския цифров пазар за дронове, за да се ускори веригата на доставки на дронове, пише за Bloomberg колумностът Марк Чемпиън.

Интегрирането на Украйна в екосистемата на обществените поръчки за защита от дронове в Европа може да предостави ценни данни и експертен опит и да помогне на Европа да разработи нови технологии и да се адаптира към променящите се заплахи.

В завода за дронове General Chereshnya Максим, татуиран бивш авиационен инженер с тунели в ушите с размерите на монети, отваря вратата към бръмченето и тракането на 74 натоварени 3D принтера. Те изплюват пластмасови части за производството на дронове за прехват, най-новата иновация в Украйна, която променя облика на войната.

Квадрокоптерите с размер един квадратен фут, произведени тук в General „Cherry”, може да изглеждат като нещо, извадено от рафтовете на магазин Best Buy. Те може да струват само 48 000 украински гривни (1154 долара). Но те летят с до 200 километра (124 мили) в час и са натрупали повече от 5000 потвърдени унищожения на по-ценни руски безпилотни летателни апарати за атака и наблюдение, откакто за първи път се появиха на бойното поле през февруари. „Това е като да си купиш iPhone, само че е по-евтино и ни помага да спечелим войната”, ми каза Андрий Лавренович, член на борда на Cherry.

Дроните за лов на дрони са само една част от битката за технологично предимство, която се води в Украйна, където безпилотните летателни апарати вече са отговорни за повече от 70% от всички жертви, изпреварвайки артилерията. Но има малко по-добри места от тази малка фабрика, от които да се обмисли какво трябва да направи Европа сега – и какво да избегне – докато обсъжда как да построи защитна „стена от дрони“.

Четири точки се открояват.

Първо, променете името; образът на стена е успокояващ, но опасно подвеждащ. Второ, заобиколете съществуващите системи за доставки, които – с изключение на нишови, висококачествени продукти – са фундаментално неподходящи за задачата. Трето, включете и интегрирайте Украйна, макар и само защото Европа се нуждае от данните и експертизата, които сега се намират на източната й граница. И накрая, започнете да строите сега; преговорите за общата архитектура и финансирането могат да се проведат по-късно.

С други думи, Европа трябва да се откаже от почти всичко, което обикновено прави, когато подхожда към такава голяма идея, и да мисли по-скоро като стартираща компания. Да, това ще бъде първи път, но ако не сега, то кога? В този смисъл Владимир Путин може би е направил услуга на Стария свят миналия месец, когато започна да изпраща дронове да проучват въздушното пространство на НАТО над Полша, Румъния, Дания и Германия, както и изтребители МиГ във въздушното пространство на Естония. Той принуди лидерите да признаят, че отбраната на алианса не е дори близо до готовност.

Срещата на министрите на отбраната на НАТО в сряда се опита да разреши проблема, но има дълъг път да се извърви, за да се поправи огромната дупка, която заплахата от евтини, масово произвеждани, дългообхватни дронове за атака – включително иранските Shahed и значително подобрената им руска копия Geran 2 – е пробила в европейската система за възпиране. Съществуващите въздушни отбранителни системи на НАТО са създадени, за да се справят с оскъдни и скъпи бойни самолети и ракети, като използват също толкова оскъдни и скъпи системи, като американската Patriot. Те не могат да се справят с новата заплаха и не трябва да се хабят в опит да го направят.

Колкото по-дълго тази празнина остава незапълнена, толкова по-голямо ще бъде изкушението за Путин – или може би и за други – да я експлоатират, преди да изгубят възможността. Това не е нещо, което едно мирно споразумение в Украйна би променило. Дори след прекратяване на огъня, нищо в руската реторика или действия не подсказва, че Путин ще прекрати внезапно военната си икономика. Той ясно даде да се разбере, че счита нахлуването си в Украйна само за първа стъпка към промяна на европейската сигурност в полза на Русия.

Внезапният шум около така наречената „стена от дронове” е добре дошъл. Но съдейки по безрезултатната среща на лидерите по този въпрос в Копенхаген по-рано този месец, твърде малко правителства осъзнават колко много трябва да се промени, за да запълнят тази празнина в наличното време. Стрелките на военния часовник на Путин се въртят много по-бързо от тези в Европа.

Това ново средство за възпиране ще изисква евтина, многослойна, интегрирана отбрана с фиксирани и мобилни сензори. Тя трябва да бъде изградена по границите на Европа, разбира се, но и в дълбочина, чак до летищата в Обединеното кралство, терминалите за втечнен природен газ в Германия и атомните електроцентрали във Франция. Така че по-скоро не стена срещу дронове, а таралеж срещу дронове, чиито бодли представляват стотици, а с времето дори хиляди точки на отбрана по целия континент.

От Украйна знаем, че повечето от руските „Шахед“ се свалят късно по време на полет, тъй като намаляват височината си при приближаване към целта, далеч отвъд всяка граница. По-малките безпилотни летателни апарати могат да се изстрелват от кораби; украинският президент Володимир Зеленски твърди, че дроновете, които затвориха датските летища миналия месец, са излетели от кораби от руската сенчеста флота. Някои могат да се изстрелват от куфар на саботажник, пренесен още по-близо.

Ето защо украинските железопътни и енергийни компании сега назначават персонал, който да се обучава като пилоти на прехващащи дронове, за да могат да защитят критични активи в последната миля. Това е практика, която би могла да стане част и от отбраната на Европа. Имената са важни. Наричайки тази разрастваща се мрежа „стена“, рискуваме данъкоплатците да възприемат всяко успешно пресечение на безпилотни летателни апарати дълбоко във въздушното пространство на НАТО като провал.

Що се отнася до обществените поръчки, нищо не би могло да бъде по-неподходящо от настоящия европейски модел, при който правителствата избират оферти от малък брой основни доставчици на отбранителна техника след години на разработка, последвани от още месеци или години за подготовка за масово производство. Всичко, произведено с такива дълги периоди на разработка, рискува да бъде остаряло още при раждането си. Украйна разбра това по трудния начин.

Проблемът, както ми каза Лавренович, докато разглеждахме една от малките му фабрики – оборудвана с задължителната за технологичните стартиращи компании маса за пинг-понг и пуфове – беше времето. От момента, в който бригадата подаде заявка до министерството на отбраната, до доставката на фронта минаха шест месеца. Това е светкавично бързо по европейските стандарти за обществени поръчки в областта на отбраната, но бавно в сравнение със скоростта на нуждите и адаптацията на бойното поле.

За да помогне за разрешаването на този проблем, Киев разработи нещо, наречено Brave1 Market, нещо като вътрешен Amazon или eBay, където компаниите могат да предлагат системите си за директна продажба на бригадите. Те могат да плащат с паричните бюджети, които събират частно – особеност на украинския начин на водене на война – или с електронни точки, спечелени от потвърдени убийства, подобно на видеоигрите. Има дори табло с точки, за да се проследява успехът на бригадните дронови единици на първа страница. Към сряда в некласифицираната част на този уебсайт бяха регистрирани 51 украински дрона за прехват, в допълнение към безпилотни наземни превозни средства, дронове за атака с гледка от първо лице и всички видове друго оборудване.

На 31 юли украинското министерство на отбраната последва с собствен сайт, наречен DOT-Chain Marketplace, за който 12 бригади получиха по една сума държавни средства, които да похарчат за дронове по свое усмотрение. Генерал Чери изпълни първата поръчка, която отне 10 дни от клика до доставката. Сайтът беше пуснат за всички 130 бригади в началото на този месец. До края на годината се очаква да бъде готов нов конфигуратор на продукти, който ще позволява на бригадите да персонализират поръчките си за дронове, специфични за мисиите.

Това не е толкова странно, колкото може да звучи. Холандия вече разполага с подобен „Каталог на дронове“ с оборудване, предварително проверено от търговска компания, от който армейските части могат да купуват с предварително разпределени средства от Министерството на отбраната. Струва си да се разгледа дали украинският дигитален пазар за дронове може да бъде пуснат на паневропейско ниво, финансиран и проверен на национално ниво, но снабдяван от компании от целия континент, за да се създаде мащаб и конкуренция. Това би могло, като страничен ефект, да създаде полезен прецедент за решаване на най-голямата слабост на Европа в областта на отбраната, а именно дублирането, което произтича от ревнивите национални обществени поръчки.

Това може да е все още прекалено много, когато става въпрос за платформи с голям бюджет, като военни кораби или самолети. А фрагментираният пазар по украински модел не е модел, който може просто да се копира и постави, поради ограниченията, които налага върху мащабирането на производството. Но европейските членове на НАТО трябва да консолидират и ускорят веригите за доставки на дронове, ако искат да превърнат своите отбранителни бюджети в бойна сила, която е значима без САЩ, възможност, която сега трябва да бъде планирана. „Всичко това изисква преосмисляне, което трябваше да направим преди 10 години“, ми каза Себ Матюс, вицепрезидент на компанията за цифрово разузнаване Adarga, на конференция за отбранителни технологии в Кралския обединен институт за услуги във Великобритания тази седмица.

С оглед на дългосрочното възпиране, малките професионални армии на Европа ще се нуждаят от по-висококачествени продукти от Украйна, която е трябвало да предпочете скоростта пред сложността в борбата за оцеляване срещу руската инвазия. Характерните за генерал Чери прехващачи AIR са предимно ръчни и всеки от тях изисква пилот за управление. Те също не са достатъчно бързи, за да преследват най-големите руски Shaheds и Geran 2 с голям обсег. (Модел, който може да го направи, е в процес на тестване и се очаква да бъде пуснат в производство по-късно този месец).

Blaze, прехващащ дрон, произведен от латвийската Origin Robotics, е по-автономен. Елемент на изкуствен интелект използва данни в реално време, за да помогне на всяка единица да достигне целта си, което означава, че един пилот може да управлява няколко прехватчи едновременно в рояк от дронове. Цената му е по-висока, но все пак е много по-евтин от Shaheds и Gerans, които струват между 35 000 и 100 000 долара и които е проектиран да унищожава – да не говорим за ракетата SAC3 Patriot, която струва над 4 милиона долара.

Но дори продуктите, предназначени за използване по-далеч на запад, далеч от фронтовите линии на Украйна, няма да бъдат разработени достатъчно бързо или ефективно, без да се интегрира Киев в екосистемата за доставки за европейската защита от дронове. Blaze, например, беше тестван и разработен на украинските бойни полета. И като много от украинските стартиращи компании за дронове, General Cherry търси стратегически инвеститор от Запада. Целта е да се получи помощ за научноизследователска и развойна дейност, финансиране и мащабиране на производството в замяна на достъп до обратната връзка на компанията и мрежата за тестване на фронта. Това, което днешните производители на дронове трябва да предоставят, е научноизследователска и развойна дейност и услуги по адаптиране, както и готов продукт.

Лавренович казва, че компанията му поддържа постоянна комуникация с 60 от украинските бойни бригади. Новините им за технологичните промени в Русия – например въвеждането на камери, насочени назад, за засичане на дронове ловци, и маневреност за избягването им – позволяват на компанията бързо да препроектира следващата партида, изпратена на фронта.

Това прави интегрирането на Украйна в „дроновата стена” на Европа добро за Киев, но поне толкова важно за Европа, която изостава в технологичните иновации като цяло и в изкуствения интелект в частност. Ето една възможност да се промени това в една важна област, защото трагедията в Украйна предоставя на Европа близък източник на уникално ценни данни.

Въпреки че има потенциални купувачи, които биха искали да придобият дял в General Cherry, се оказа трудно да се сключи сделка, каза ми Лавренович, защото Украйна забранява износа на дронове, което намалява търговския интерес на чуждестранните инвеститори. Зеленски наскоро заяви, че ще облекчи тези контролни мерки и колкото по-скоро, толкова по-добре. От това зависи успехът на Brave Tech EU на министъра на цифровата трансформация Михаил Федоров, съвместна платформа за иновации в областта на дроните на стойност 100 милиона евро (116,3 милиона долара), която той създаде през юли съвместно с агенциите за отбрана на Европейския съюз.

Скоростта и гъвкавостта са от ключово значение тук, като отговорите по-вероятно ще бъдат намерени в Киев, Рига или Талин, отколкото в Брюксел или Берлин. Blaze, например, е резултат от специална правителствена програма в Латвия, където отговорността за разработването на дронове, които военните трябва да закупят, беше възложена на специално създадена единица в Министерството на отбраната, с собствен бюджет за финансиране на проекти за развитие на частния сектор за доставки.

Латвия, което може би не е изненадващо, имайки предвид местоположението й и историята й с Москва, е разбрала проблема с две ръце. Заедно с Великобритания тя стартира коалиция от 20 държави за доставка на безпилотни летателни апарати на Украйна, а миналия месец откри нов център за компетентност в областта на дроновете, в който латвийски и украински инженери и компании се събират, за да разработват нови технологии и за двете страни. Непосредствената цел е да се помогне на Киев, но това е и „точно като градивен елемент към по-широка защита с дронове за НАТО и Европа“, каза ми министърът на отбраната Андрис Спрудс след срещата на НАТО в Брюксел в сряда.

Целта, каза Спрудс, е да се изгради цяла екосистема от доказани производители на дронове, университетски изследователски отдели и резерви от материали като батерии, така че когато дойде моментът, инфраструктурата да може бързо да увеличи производството на най-модерни дронове и противодронове.

Сътрудничеството на Латвия с подобна правителствена агенция в Естония, например, доведе до интегрирането на Blaze с наземна система за противовъздушна отбрана с малък обхват, наречена Eirshield, произведена от компания със седалище в Талин. И тя беше тествана и усъвършенствана чрез разгръщане на фронтовите линии в Украйна. „Така ще бъде изградена стената от дронове, като се започне с локално произведени строителни блокове, а след това тя ще се развива“, ми каза главният изпълнителен директор и основател на Origin Robotics Агрис Кипурс.

Ключът е да се поддържат ниски единични разходи, кратки срокове, постоянна адаптация – и да се започне веднага. Много ще зависи просто от признаването, че що се отнася до дрон технологията, Украйна е станала основен ресурс, от който ще се възползва или Западна Европа, или, ако бъде победена и превзета, Русия. Целта на европейските правителства трябва да бъде да предотвратят втория изход и да не пречат на първия.