Мадуро категорично отхвърля „промяна на режима“

Венецуелският президент Николас Мадуро отправи в сряда следобед категоричен призив за политическо разбирателство към администрацията на Доналд Тръмп, като в същото време разкритикува „преврата, организиран от ЦРУ“ в Латинска Америка и сравни ситуацията във Венецуела с тази, която предшестваше свалянето на Салвадор Алиенде в Чили и началото на военната диктатура в Аржентина. Боливарският лидер се обърна към САЩ и призова всички сектори на американското общество да бъдат „нащрек, за да се избегне война в Карибския басейн и Южна Америка“, пише испанския El Pais.

„Мирът трябва да победи“, заяви Мадуро, който умишлено използва небрежния си английски, за да провъзгласи „Not war, peace“ („Не на войната, мир“). „Не на смяната на режима, която ни напомня толкова много за провалилите се войни в Афганистан, Ирак, Либия. Не на преврата, организиран от ЦРУ [Централното разузнавателно управление на САЩ], като тези в Чили и Аржентина. Докога ще продължават преврата на ЦРУ? Латинска Америка не ги иска, не се нуждае от тях и ги отхвърля“, продължи наследникът на Уго Чавес. Тези изявления бяха направени няколко часа след като Тръмп потвърди, че е упълномощил агенцията да провежда тайни операции във Венецуела.

„Упълномощих го... по две причини“, заяви Тръмп по време на церемония в Овалния кабинет. Магнатът твърди, че „Венецуела е изпразнила затворите си в САЩ“, като се позовава на предполагаемото пристигане в страната на престъпници, свързани с мегабандата Tren de Aragua, и поддържа тезата, че „много наркотици пристигат от Венецуела, много от тях по море...“. Във вторник президентът обяви петото потъване на предполагаема нарколодка, идваща от Венецуела. Сега целта му е да разшири тези операции, които вече са довели до 27 смъртни случая: „Ще ги спрем и по суша“.

В разгара на военната ескалация дворецът Мирафлорес издаде комюнике, в което отхвърля „военните и екстравагантни изявления на президента на Съединените щати, в които той признава, че е разрешил операции, насочени срещу мира и сигурността на Венецуела“.

Докато Мадуро ръководеше ново публично мероприятие в подкрепа на мира, за да изпрати помирителни послания към Съединените щати, опитвайки се да намали напрежението, в върха на чавизма Диосдадо Кабейо, министър на вътрешните работи и правосъдието, и Владимир Падрино Лопес, министър на отбраната, напредват без прекъсване в милитаризацията на всички територии на страната, с особен акцент върху крайбрежните зони.

Мадуро се среща всеки ден с нови политически и граждански дейци, поддръжници на правителството и независими, дипломати и интелектуалци, близки до неговата кауза, за да се опита да превърне мира в кауза. Тези прояви се излъчват почти всеки ден по радиото и телевизията.

Призивът за мир, отправен към правителството и обществото на Съединените щати, беше отправен при създаването на Националния съвет за суверенитет и мир в театъра „Тереса Кареньо“, институция, създадена от националната изпълнителна власт, която се стреми да събере всички политически фигури и членове на гражданското общество, включително бизнес средите, предвид тази военна заплаха, и която е издала няколко комюникета в защита на националния суверенитет и мира.