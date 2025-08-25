В САЩ пред дилема: F-35 и изоставане от Китай или F-47

През юли беше потвърдено, че Военновъздушните сили на САЩ са получили своя 500-тен изтребител F-35A от пето поколение, което е първият път, когато една служба използва стелт самолети в такъв брой. F-35 е един от само четирите изтребителя от пето поколение, които се произвеждат днес, наред с китайските J-20 и J-35 и руския Су-57, което го прави единственият съвместим с НАТО изтребител от своето поколение, достъпен за страни от западния свят и техните стратегически партньори, пише MWM.

Производственият мащаб на изтребителя в момента представлява близо половината от цялото производство на изтребители в западния свят, като са направени поръчки за оборудване на над 20 вида войски, включително Военновъздушните сили, ВМС и Морската пехота на САЩ. Военновъздушните сили на САЩ са най-големият клиент за F-35 и са правили поръчки с темп от приблизително 48 годишно, въпреки че се очаква това да бъде намалено до само 24 през фискалната 2026 година поради бюджетен недостиг и необходимостта от приоритизиране на финансирането за разработването на изтребителя от шесто поколение F-47.

Свързани статии Защо Испания се оттегли от програмата F-35?

Въпреки че официално ВВС на САЩ все още планират да закупят 1763 изтребителя F-35A, подобни големи придобивания все повече се считат за далеч от вероятни, като поръчките потенциално няма да достигат дори 1000 изтребителя, а вероятно дори не и 850. Намаляването на планираните годишни поръчки от 110 на 80, 60 и накрая само 48 е един от ранните индикатори за това. Значително скорошно развитие, което се очаква допълнително да намали търсенето на F-35 от страна на ВВС, е представянето на два нови изтребителя от шесто поколение от Китай през декември 2024 г., които вече са на етапи на прототип, което повиши перспективите флотът от F-35 да изостане с едно поколение. Това директно доведе до спад в стойността на акциите на Lockheed Martin и доведе до това Пентагонът да даде по-висок приоритет на програмата F-47. Други фактори включват рязко свиване на Военновъздушните сили, много ниски нива на наличност на изтребители F-35 и значително превишаване на разходите за обществени поръчки и особено на оперативните разходи, което прави разполагането на флот от над 1700 изтребителя практически невъзможно.

Един възможен фактор в полза на F-35 е вероятността от големи забавяния в разработването на F-47, тъй като Lockheed Martin е предложила нови варианти на F-35 с възможности за „5+ поколение“, които биха могли да станат все по-привлекателни за ВВС като временно решение, в случай че разработването на първия изтребител от шесто поколение на службата отнеме повече време от очакваното. Много по-високите прогнозни разходи за тези подобрени F-35 обаче и техните ограничения в сравнение с изтребителите от шесто поколение означават, че производството в голям мащаб изглежда далеч от вероятно.