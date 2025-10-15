Насилието над малкия Адриан: Майката сключи споразумение за условна присъда

Стела Димитрова, обвинена заедно с бившия си приятел Петър Чернев, във физическо и вербално малтретиране на детето си Адриан се признава за виновна в причиняване на средна телесна повреда на момчето.

Постигнато е споразумение с държавното обвинение и тя може да получи присъда от две години лишаване от свобода с четири години изпитателен срок. Това коментира пред журналисти защитникът й адвокат Росица Драгинова, след като заседанието по делото в Районен съд - Пловдив бе отложено.

Прокурор Димитър Костов коментира, че споразумението ще бъде изпратено на друг съдебен състав, който ще прецени дали да го одобри. По думите му другата страна - обвиняемият Чернев, е заявил в залата, че са без възражение по него. Искаме максимума като присъда по отношение на Чернев, която е до 10 години за средната телесна повреда и за принудата, каза още прокурорът, цитиран от БТА.

Процесът започва отначало, тъй като Окръжният съд върна делото заради допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие.

Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода на първа инстанция за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишното момче в условията на домашно насилие, както и за държане на наркотични вещества.

Майката на детето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4000 лева. Тя бе призната за виновна за причиняване на средна телесна повреда на момчето по непредпазливост.

Чернев и Димитрова бяха арестувани през януари миналата година. Той живеел с майката на детето на семейни начала. Те бяха задържани след като роднина на детето е видяла, че на главата му има голяма рана и уведомила полицията.

На момчето беше извършена оперативна интервенция за отстраняване на некротичните тъкани и имплантиране на кожен трансплантат.