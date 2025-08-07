Защо Испания се оттегли от програмата F-35?

Членката на НАТО Испания обяви в сряда, че ще закупи европейски вместо американски изтребители, избирайки или Eurofighter, или Future Combat Air System (FCAS).

Испаноезичният вестник El País съобщи , че преговорите за закупуването на Lockheed Martin F-35 Lightning II са били преустановени "за неопределено време", пише за TNI журналистът Петър Сучиу.

Мадрид вече експлоатира Eurofighter Typhoon от 2003 г. и е поръчал 115 от многоцелевите самолети, за да замени флотилията си от остарели McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Typhoon-ите се експлоатират от авиобазите Морон (11-то крило) и Лос Лянос (14-то крило). Миналия декември Испания поръча допълнителни 25 от Eurofighter-ите по програмата си Halcon II. Доставките на тези самолети се очаква да бъдат завършени между 2030 и 2035 г.

Испания за първи път изрази интереса си към F-35 Lightning II през 2017 г., когато "Мадрид отправи необвързващо искане за информация" относно многоцелевия стелт изтребител, съобщи Politico EU .

Въпреки това, Мадрид вече е партньор с Франция и Германия по FCAS, програмата за разработване на опционално пилотиран изтребител от шесто поколение, който може да влезе в експлоатация до 2040 г. FCAS в крайна сметка ще замени Eurofighter, експлоатиран от Германия и Испания, и Dassault Rafale на френска служба. Въпреки че програмата FCAS претърпя сътресения през последните месеци, решението на Испания евентуално да изчака може да показва вярата на Мадрид, че програмата ще осигури способен боен самолет.

Въпросът сега е какво ще правят испанските военни, докато чакат пристигането на FCAS.

Както бе отбелязано по-рано, Мадрид би могъл да избере още повече Eurofighter Typhoon, вместо да купува F-35A, варианта на Joint Strike Fighter с конвенционално излитане и кацане (CTOL). Всъщност, Typhoon-ите биха могли да бъдат подходящ заместител на по-старите Hornet-и, дори и да им липсва техническата сложност на петото поколение на F-35.

Изборът на Eurofighter обаче не дава отговор на това, което испанският флот (Armada Española) ще използва през 2030-те години от своя флагман, многоцелевият самолетоносач/десантен док за хеликоптери Juan Carlos I. Военният кораб е оборудван със ски трамплин за операции с кратко излитане и вертикално кацане (STOVL). Въздушното му крило обаче се състои от McDonnell Douglas AV-8B Harrier II, който се очаква да бъде пенсиониран в началото на 2030-те години.

Испания обмисля приемането на F-35B, вариантът STOVL, който се използва от Кралския флот, Италианския флот (Marina Militare) и който сега се придобива от Японските сили за морска самоотбрана.

Без F-35B е трудно да се види друг път напред за Испания, освен ако не реши да използва само хеликоптери и евентуално безпилотни летателни системи (БЛА) от Juan Carlos I , когато Harrier II бъде пенсиониран. Също така няма индикации, че FCAS ще предлага възможности за STOVL, така че може би Испания не вижда нужда от самолетоносач след края на десетилетието - поне такъв, който може да оперира с пилотирани изтребители.

Решението на Испания да не приема F-35 може да задълбочи разрива ѝ със Съединените щати. Както съобщи Politico EU, премиерът Педро Санчес е гласен критик на призива на НАТО към членовете на алианса да увеличат разходите за отбрана до пет процента от съответния си брутен вътрешен продукт (БВП). Испания – която е сред най-отдалечените членове на НАТО от потенциален конфликт в Източна Европа и неслучайно един от партньорите на алианса с най-ниски разходи – нарече предишната цел от два процента „достатъчна, реалистична и съвместима със социалната държава“ и поиска изключение от критерия от пет процента.

Съединените щати реагираха слабо на опита на Испания да избегне увеличаване на разходите си за отбрана. Президентът Доналд Тръмп заплаши, че Мадрид може да бъде наказан и ще „плати двойно повече“ във всяка търговска сделка. Мадрид изглежда не се притеснява от подобни заплахи и е готов да се оттегли от една от най-големите си отбранителни сделки със Съединените щати.