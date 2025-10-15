Ако не беше убит, Чарли Кърк е щял да се кандидатира за президент ВИДЕО

Президентът на САЩ Тръмп отдаде почит на Чарли Кърк с церемония в Розовата градина на 32-ия му рожден ден. По време на речта си вдовицата му Ерика разкри, че вероятно един ден Кърк е щял да се кандидатира за президент.

79-годишният Тръмп нарече убития консервативен активист "мъченик", достоен да бъде почетен с някои от най-известните имена в историята.

"Чарли Кърк беше мъченик за истината и за свободата", каза президентът. "И от Сократ до Свети Петър, от Ейбрахам Линкълн до Мартин Лутър Кинг, тези, които променят историята най-много – и той наистина го направи – винаги са рискували живота си за каузи, които са били поставени на Земята да защитават."

Тръмп добави, че убитият съосновател на Turning Point USA "ни гледа отвисоко точно сега" в топлия есенен ден в столицата на страната.

INCREDIBLE: For the First Time in American History A Christian Cross has been Engraved onto the Presidential Medal of Freedom in honor of Charlie Kirk. Erika Kirk wanted to share this with you as a testament of Charlie’s powerful work advancing The Kingdom of Jesus Christ. ✝️🇺🇸 pic.twitter.com/oOetxMzkqQ — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 14, 2025

"Видяхме как легиони от крайнолеви радикали прибягват до отчаяни актове на насилие и терор, защото знаят, че техните идеи и аргументи не убеждават никого. Те знаят, че се провалят", каза президентът. "Те имат идеологията на дявола и се провалят. И го знаят. Усещат го и стават агресивни."

22-годишният Тайлър Робинсън е обвинен в убийството на Кърк на 10 септември по време на лекция в университета Юта Вали, защото не е бил съгласен с политическите възгледи на активиста.

Тръмп казал на гостите на церемонията, че се е "върнал бързо" от Близкия изток, за да присъства на церемонията.

"Върнах се бързо от другата страна на света. Щях да се обадя на Ерика и да кажа: "Ерика, можеш ли да го преместиш за петък?", каза Тръмп, който се върна в Белия дом около 3 часа сутринта във вторник, след като в понеделник посети Израел и Египет, за да формализира мирното споразумение между Израел и Хамас. „Но нямах смелостта да се обадя. Знаете ли защо не се обадих? Защото чух, че днес е рожденият ден на Чарли... И казах: "Ще трябва да забравим за някои от онези много големи, много богати страни, които очакваха да бъда там." „Трябваше да навърши 32 години“, добави Тръмп за Кърк. „Когато го срещнах за първи път, той беше на около 22 и казах: „Момче, той е ужасно млад“, но си мислех, че е по-възрастен от това... Той беше специален. Но вместо това Чарли постига много по-важен етап. Вписваме името му завинаги във вечния списък с истински американски герои.“

Тръмп също така каза, че убийството на Кърк илюстрира защо избирателите трябва да отхвърлят кандидата за главен прокурор на Демократическата партия във Вирджиния Джей Джоунс - заради фантазията му, описана в текстово съобщение, да убие колега от Републиканската партия в щатския законодателен орган.

„Видяхме как кандидат за главен прокурор във Вирджиния се похвали, че би искал да види републиканския законодател, законодател във Вирджиния, прострелян в главата и да види децата му убити. Те наистина казаха това“, подчерта Тръмп. „И сега той продължава да се кандидатира за поста и повечето хора продължават да го подкрепят, но той каза, че иска този човек да бъде прострелян, прострелян в главата... И те продължават да се кандидатират. Доста невероятно, нали? Това е лошо. Да видим как ще се развият нещата. Но това е наистина лошо. Никой не е чувал това преди. Особено след убийството на Чарли, нашата страна не трябва да има абсолютно никаква толерантност към това радикално ляво насилие, екстремизъм и терор.“

Ерика Кърк каза пред публиката, че покойният ѝ съпруг обикновено се е наслаждавал на непретенциозни рождени дни със сладолед с ментови шоколадови парченца.

"Г-н президент Тръмп, прекарах седем години и половина в опити да намеря перфектния подарък за рождения ден на Чарли и беше толкова трудно“, каза тя. „Тези от вас, които имат съпрузи или близки, знаете колко е трудно понякога да купите подарък за някого, когото обичате – той не беше материалист, така че това също не ми е помогнало. Но сега мога да кажа с увереност, г-н президент, че му подарихте най-добрия подарък за рожден ден, който някога е могъл да получи.“

Ерика, която също прочете съобщение от малката дъщеря на двойката с пожелания за рожден ден, предсказа, че Чарли „вероятно щеше да се кандидатира за президент“, ако не беше убит миналия месец.

🚨 HEARTBREAKING: Erika Kirk reveals what their daughter “had to say to Daddy for his birthday.” “Happy Birthday Daddy. I want to give you a stuffed animal. I want you to eat a cupcake with ice cream. And I want you to go have a birthday surprise. I love you.” Pray for them 🙏🏻 pic.twitter.com/oZHiGFHFX8 — Nick Sortor (@nicksortor) October 14, 2025

„Нямаше ограничение, никакво ограничение за това, което би пожертвал, за да защити свободата за всички. И ако правилният момент беше дошъл, той вероятно щеше да се кандидатира за президент, но не от амбиция“, каза тя. „Той би го направил само ако вярваше, че това е нещо, от което страната му се нуждае, от гледна точка на сърцето на слуга. Чарли живя само 31 кратки години от тази страна на рая, но живееше всяка секунда, всеки ден с цел и се бореше за истината, когато тя беше непопулярна.“

След церемонията президентът Тръмп покани Ерика Кърк в Овалния кабинет, където подпиа прокламация, с която 14 октомври, рожденият ден на Чарли Кърк, бе обяве за "Национален ден в памет на Чарли Кърк".

🚨 BREAKING: Absolutely incredible moment as President Trump brings Erika Kirk into the Oval Office and signs a proclamation marking today - Oct. 14, his birthday - as National Day of Remembrance for Charlie Kirk 🇺🇸

pic.twitter.com/KzsghWHlFX — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 14, 2025