Южнокорейският президент избегна ситуацията "Зеленски" по време срещата с Тръмп

Южнокорейският президент И Дже-мьон се размина със "ситуацията "Зеленски", както самият той каза, след като бе посрещнат от американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон с десни теории на конспирацията, но в крайна сметка получи среща с високи залози и без излишен драматизъм.

Вчерашната среща, първата между двамата лидери, беше до голяма степен такава, на каквато Южна Корея се надяваше, въпреки неблагоприятното начало. Най-важното е, че южнокорейците избегнаха това, от което най-много се опасяваха: сценарий с остър словесен сблъсък като този през февруари в Овалния кабинет, когато Тръмп отправи упреци към украинския си колега Володимир Зеленски във връзка с американската помощ и войната с Русия.

"Медийното представяне на И в Овалния кабинет премина по-добре от очакваното", каза Лейф-Ерик Исли, преподавател по международни отношения в Женския университет "Иуа" (Ewha) в Сеул. Изследователят отбеляза, че Тръмп е изразил подкрепа за подхода на И към Северна Корея и ентусиазъм за контакти с Ким Чен-ун.

Остават много въпроси за това, колко точно Южна Корея ще се съгласи да плаща за разположените на територията ѝ 28 500 американски войници, а много подробности остава да бъдат договорени в набързо сключеното търговско споразумение, което все още не е окончателно съгласувано.

И Дже-мьон обаче избегна остър сблъсък, какъвто според опасенията на наблюдатели би могъл да доведе до публичен разрив на дългогодишния съюз в момент, когато Северна Корея напредва в разработването на ядрени оръжия и балистични ракети и задълбочава връзките си с Русия. И и Тръмп запазиха приятелски и взаимно уважителен тон, прикривайки трудностите по отношение на деликатните въпроси за търговията и отбраната, и избегнаха потенциален конфликт около политическата криза в Южна Корея от декември миналата година.

Броени часове преди вчерашната среща между двамата лидери в Белия дом Тръмп написа в публикация в социалните мрежи: "Какво се случва в Южна Корея? Изглежда като чистки или революция". Той добави, че ще обсъди този въпрос с И. "Преди да се срещна днес с президента Тръмп, той написа в Truth social една много заплашителна публикация", заяви И след срещата на събитие в Центъра за стратегически и международни изследвания.

"Моят екип се опасяваше, че може да преживеем ситуация като със Зеленски", каза И и добави: "Аз обаче вече знаех, че с мен няма да стане такова нещо, защото съм чел книгата на президента Тръмп "Изкуството на сделката".

Тръмп смекчи тона и описа по-ранните си коментари като "недоразумение" и "слухове", след като И съобщи, че разследващи са провели акция в корейската част от съвместната корейско-американска военна база във връзка с политическата криза. Канцеларията на И заяви, че въпросът не е бил повдиган отново в разговорите между двамата лидери.

Вместо драматичен сблъсък в преговорите в Овалния кабинет, където двамата лидери разговаряха за "добрите отношения" на Тръмп със севернокорейския лидер Ким Чен-ун, преобладаваха взаимните похвали и помирителния тон.

"Срещата мина без пререкания", каза заместник-председателят на базирания в Сеул Институт "Седжун" Чхьон Сьон-чхан.

Неяснотите обаче означават, че Южна Корея има собствени политически цели, които не бяха обсъждани, включително молбите към САЩ да одобри преработването на ядрено гориво и да преразгледа законите за корабостроенето, отбеляза Чхьон.

"Тръмп не постави И в неудобно положение и двамата лидери изглежда се опитаха да избегнат спорни въпроси като политическата позиция на Южна Корея за напрежението между Китай и Тайван", каза председателят на Института за световна икономика Джун Гуан-у и добави: "Тръмп вероятно сега не е в изгодна позиция да създава напрежение с И, докато е подложен на натиск заради търканията си с други държави”.

Ян-ук от Азиатския институт за политически изследвания в Сеул каза, че натискът на Тръмп върху Южна Корея е сигнал, че той разбира колко може потенциално да спечели от тази страна. "В случая беше приложена основната формула (на Тръмп) първо да притисне събеседника, а след това да получи каквото иска", каза Ян.

И Дже-мьон каза, че е виждал как при преговори с други държави Тръмп често поставя тежки условия, но накрая се стига до разумен изход.



"Заради важността на съюза между Южна Корея и САЩ бях сигурен, че няма да сипе сол в раната", каза И за Тръмп и добави: "Всички ми дадоха съвет да проявя търпение". / БТА