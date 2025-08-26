“Излез от стаята!”: Тръмп изгони висш служител от Овалния кабинет

Доналд Тръмп няма време за разсейване - дори ако то идва от собствения му персонал. Президентът на САЩ изгони виден служител на Белия дом от Овалния кабинет, защото е вдигал твърде много шум пред камерите по време на пресконференция в понеделник.

След като подписа множество изпълнителни заповеди, Тръмп отговаряше на въпроси от пресата, докато не беше прекъснат от шумен мобилен телефон.

Репортер попита президента за неотдавнашното му решение да закупи част от Intel от името на правителството на САЩ.

“Както знаете, фондовият пазар се покачи в петък и това не се случи заради...“, казва Тръмп, преди да спре по средата на изречението.

”Здравейте, кой е там?“, пита Тръмп, докато на заден план се чува шум от телефон. “Кой е там отзад? Добре, излез от стаята!”, каза сериозно Тръмп, а зад него се чух смях от насъбралите се служители на администрацията му. След това вратата на Овалния кабинет беше затръшната.

🚨 LMAO! President Trump just banished someone from the Oval Office after they disrupted him *Obnoxious speaking* TRUMP: "Hello. Who is that back there? Alright. Get out of the room." *Door closes* How embarrassing for whoever that was🤣🤣 pic.twitter.com/oeZ8SCqPHb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 25, 2025

Според медиите служителят, стоящ зад неудобното прекъсване, е не друг, а секретарят на щаба на Белия дом Уил Шарф.

Шарф е гуруто на Тръмп по изпълнителните заповеди, отговорен за предаването на президента на физическите копия на неговите заповеди по време на всяка конференция за подписване и обясняването на важността на всяка директива. Мигове преди да предизвика гнева на Тръмп, Шарф беше до президента и му подаваше документи за подпис.

Тръмп има история с това, че се изнервя за прекъсвания от Овалния кабинет, особено докато е пред камера. През юни 2019 г. Тръмп се разгневи на изпълняващия длъжността началник на кабинета си Мик Мълвани, че се е закашлял по време на телевизионно интервю на живо с Джордж Стефанопулос от ABC News.

По време на интервюто Тръмп разговаряше с Джордж Стефанопулос за финансов отчет, който беше публикувал, когато се чу как Мълвани се закашля заради коментарите на президента.

“Нека да го повторим. Той се изкашля по средата на отговора ми“, каза Тръмп, сочейки към Мълвани и добави: “Не ми харесва това, знаете, не ми харесва това.“

“Ако ще кашляш, моля, напусни стаята! Просто не може да кашляш“, каза преди години разгневеният Тръмп.