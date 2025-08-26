IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 48

“Излез от стаята!”: Тръмп изгони висш служител от Овалния кабинет

Шумен мобилен телефон подразни американския президент

26.08.2025 | 10:55 ч. Обновена: 26.08.2025 | 11:56 ч. 9
Reuters

Reuters

Доналд Тръмп няма време за разсейване - дори ако то идва от собствения му персонал. Президентът на САЩ изгони виден служител на Белия дом от Овалния кабинет, защото е вдигал твърде много шум пред камерите по време на пресконференция в понеделник.

След като подписа множество изпълнителни заповеди, Тръмп отговаряше на въпроси от пресата, докато не беше прекъснат от шумен мобилен телефон.

Репортер попита президента за неотдавнашното му решение да закупи част от Intel от името на правителството на САЩ.

“Както знаете, фондовият пазар се покачи в петък и това не се случи заради...“, казва Тръмп, преди да спре по средата на изречението.

”Здравейте, кой е там?“, пита Тръмп, докато на заден план се чува шум от телефон. “Кой е там отзад? Добре, излез от стаята!”, каза сериозно Тръмп, а зад него се чух смях от насъбралите се служители на администрацията му. След това вратата на Овалния кабинет беше затръшната.

Според медиите служителят, стоящ зад неудобното прекъсване, е не друг, а секретарят на щаба на Белия дом Уил Шарф.

Шарф е гуруто на Тръмп по изпълнителните заповеди, отговорен за предаването на президента на физическите копия на неговите заповеди по време на всяка конференция за подписване и обясняването на важността на всяка директива. Мигове преди да предизвика гнева на Тръмп, Шарф беше до президента и му подаваше документи за подпис.

Тръмп има история с това, че се изнервя за прекъсвания от Овалния кабинет, особено докато е пред камера. През юни 2019 г. Тръмп се разгневи на изпълняващия длъжността началник на кабинета си Мик Мълвани, че се е закашлял по време на телевизионно интервю на живо с Джордж Стефанопулос от ABC News.

По време на интервюто Тръмп разговаряше с Джордж Стефанопулос за финансов отчет, който беше публикувал, когато се чу как Мълвани се закашля заради коментарите на президента.

Свързани статии

“Нека да го повторим. Той се изкашля по средата на отговора ми“, каза Тръмп, сочейки към Мълвани и добави: “Не ми харесва това, знаете, не ми харесва това.“

“Ако ще кашляш, моля, напусни стаята! Просто не може да кашляш“, каза преди години разгневеният Тръмп.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмо Овален кабинет президент САЩ Белия дом телефон
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem