В кадър: ПП сравни Бюджет 2026 с прасе-касичка, инсталира я пред НС

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

Прасе касичка на властта е инсталирана на площад Независимост в София пред сградата на Народното събрание, което днес ще гласува в зала на първо четене бюджета на НЗОК.

Централният бюджет влиза на първо гласуване в зала утре. Именно план-сметката за догодина е повод за протестната арт инсталация на Ларгото тази сутрин.

Огромното розово прасе е прочита на ПП за Бюджет 2026 година, който лидерът на партията и депутат от ПП-ДБ Асен Василев призова да не бъде приеман, защото не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет.

Василев обясни пред bTV, че 600 лева на година ще бъдат взети от всеки работещ българин и това е от вдигането на осигуровките за пенсия с 2%, както е заложено в бюджета. Това се плаща от работещите българи в частния сектор и не засяга работещите в държавната администрация, които не плащат осигуровки.

Според Василев гражданите няма да получат увеличение на заплатите догодина, а бизнесът няма да прави инвестиции.

На въпрос за коледните добавки за пенсионерите Василев посочи, че, ако има достатъчно пари, правителството трябва да осигури добавки. Това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите, отбеляза депутатът.

Пред инсталацията върви и подписка. Всеки, който не иска да даде 600 лв. за "Прасе-касичка" може да се подпише в нея, каза Асен Василев.

От Столичната община обясниха, че арт инсталацията е съгласувана като преместваем обект на база одобрена схема от главния архитект на район "Оборище".