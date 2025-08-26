Поредната голяма синина по ръцете на Тръмп предизвика безпокойство

Здравословното състояние на Доналд Тръмп отново привлече вниманието в понеделник, когато американският президент беше забелязан с поредна синина по ръцете си, този път тъмносиня, която беше силно видима. Мнозина са забелязали синини по ръцете на 79-годишния президент през последните месеци, понякога прикрити от обилния грим.

Значителна синина по дясната ръка на Тръмп беше разкрита по време на срещата му в Овалния кабинет с южнокорейския президент И Дже-мьонг.

Китката на Тръмп беше също толкова насинен, докато играеше голф с бившия питчър от Мейджър Лийг Роджър Клемънс в неделя, за когото Тръмп по-късно гарантира място в Залата на славата на бейзбола.

Миналия петък, когато мнозина забелязаха, че ръката на президента е покрита с видимо петно ​​грим, което не съответства на тена на кожата му.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че натъртването на ръката на Тръмп е “в съответствие“ с раздразнение от “честото му ръкостискане и употребата на аспирин“.

“Последни снимки на президента показват леки натъртвания“, обясни д-р Барбабела и добави, че това е в съответствие с леко дразнене на меките тъкани от честото му ръкостискане и употребата на аспирин, който се приема като част от стандартен режим за превенция на сърдечно-съдови заболявания.“

“Като бивш личен лекар на президента Тръмп, бивш лекар на президента и лекар в Белия дом в продължение на 14 години в три администрации, мога да ви кажа недвусмислено: президентът Доналд Дж. Тръмп е най-здравият президент, който тази нация някога е виждала“, добави д-р Джаксън.

Джаксън, който беше и лекар на Барак Обама и работеше в медицинското звено на Белия дом при Джордж У. Буш.

“Продължавам да се консултирам с настоящия му лекар и медицински екип в Белия дом и все още прекарвам значително време с президента. Той е психически и физически по-силен от всякога“, добави той.

Синините по ръцете на президента, както и евентуално подутите глезени, предизвикват безпокойство и любопитство сред обществеността от началото на втория мандат на републиканеца.

Белият дом разкри миналия месец, че на Тръмп е поставена диагноза “хронична венозна недостатъчност“. През юли Тръмп се появи на пресконференция в Белия дом с нещо, което приличаше на грим, покриващ петно ​на ръката му, което предизвика опасения.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит разкри, че президентът наскоро е “забелязал леко подуване в долната част на краката“ и е бил прегледан от медицинското звено на Белия дом. Ливит каза, че президентът е преминал “цялостен преглед“, който е включвал “диагностични съдови изследвания“.

“Президентът остава в отлично здраве“, каза Ливит като цяло.

По-късно същия месец обаче Тръмп е забелязан с грим по ръцете си по време на пътуването си до Шотландия.

Президентът се появява с подобни подутини и синини по ръката си почти всеки месец, откакто встъпи в длъжност през януари. Ръцете му изглеждаха сякаш са имали грим, покриващ една от тези синини и миналия месец.

Тръмп обяви, че се е “справил добре“ на априлския си физически преглед в Националния военномедицински център “Уолтър Рийд“, където е преминал обширни тестове, включително когнитивна оценка.