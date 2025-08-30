Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Американският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ.

Ермак направи това изявление пред журналисти, коментирайки резултатите от срещата си със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в Ню Йорк.

"Смятам, че всички вече разбират, че единственият лидер, който може да принуди Русия да седне на масата за преговори, е президентът Тръмп. И днес беше важно да чуем от Уиткоф, че президентът Тръмп остава ангажиран с напредъка на този процес. Това е важно за него", каза Ермак.

Украинският представител отбеляза, че президентът на Украйна Володимир Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори. "Той е готов за предложения двустранен формат, който беше предложен от Путин, когато след срещата на върха с европейските лидери президентът Тръмп му се обади (на Путин – бел. Укринформ) и той се съгласи с този формат", отбеляза Ермак.

Ермак посочи също, че няколко държави, сред които Катар, Саудитска Арабия, Швейцария, Турция и Италия, са изразили готовност да бъдат домакини на преговори в двустранен или тристранен формат. Необходима е обаче политическа воля, добави той.

"Определено ще има среща – двустранна или тристранна (с участието на Тръмп – бел. Укринформ)", каза той и добави: "И преговорите определено ще започнат в даден момент".

Ръководителят на канцеларията на украинския президент също така отбеляза, че позицията на Украйна, САЩ и Европейския съюз прави невъзможно Русия да продължава да заблуждава света. "Мирът трябва да бъде справедлив", посочи той и добави: "Никой не иска мир повече от нас, украинците".

Както вече съобщи Укринформ, украинската министър-председателка Юлия Свириденко и Андрий Ермак са на посещение в Ню Йорк. Вчера Ермак проведе разговори с Уиткоф.