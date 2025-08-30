IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Мерц: Съюзниците на Украйна трябва да гарантират, че Русия вече не може да води икономическа война

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и селища

30.08.2025 | 20:17 ч. Обновена: 30.08.2025 | 20:33 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да спре войната срещу Украйна едва когато вече не може да я води по икономически и военни причини, като се има предвид, че дипломатическите усилия през последните седмици са се провалили, пише Ройтерс.

Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна“, заяви Мерц на регионално събитие на консерваторите в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. „Това също няма да спре, докато заедно не гарантираме, че Русия, поне по икономически причини, а може би и по военни причини вече не може да продължава тази война.“

По-рано в събота началникът на генералния щаб на Русия, генерал Валерий Герасимов, заяви, че неговите войски водят непрекъсната офанзива по почти цялата фронтова линия в Украйна и че имат „стратегическата инициатива“.

Свързани статии

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и селища, намиращи се далеч зад фронтовата линия, през това лято.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който вече е в четвъртата си година, досега са се провалили, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мерц Русия Украйна война икономика
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem