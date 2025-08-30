Мерц: Съюзниците на Украйна трябва да гарантират, че Русия вече не може да води икономическа война

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че очаква Русия да спре войната срещу Украйна едва когато вече не може да я води по икономически и военни причини, като се има предвид, че дипломатическите усилия през последните седмици са се провалили, пише Ройтерс.

„Всички усилия през последните седмици бяха посрещнати с още по-агресивен подход от страна на режима в Москва срещу населението на Украйна“, заяви Мерц на регионално събитие на консерваторите в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. „Това също няма да спре, докато заедно не гарантираме, че Русия, поне по икономически причини, а може би и по военни причини вече не може да продължава тази война.“

По-рано в събота началникът на генералния щаб на Русия, генерал Валерий Герасимов, заяви, че неговите войски водят непрекъсната офанзива по почти цялата фронтова линия в Украйна и че имат „стратегическата инициатива“.

Русия също така засили въздушните удари срещу украински градове и селища, намиращи се далеч зад фронтовата линия, през това лято.

Усилията на американския президент Доналд Тръмп да намери дипломатическо решение на конфликта, който вече е в четвъртата си година, досега са се провалили, а Киев и неговите европейски съюзници, включително Германия, призовават за по-строги икономически санкции срещу Москва.