Изявлението на германския канцлер Фридрих Мерц за предполагаемата намеса на Русия в германските дела чрез социалните мрежи е „въпрос за психиатри“, заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

Дипломатът коментира думите на Мерц, който заяви, че Германия е в състояние на конфликт с Руската федерация. Според него тази ситуация се дължи на факта, че Русия уж „дестабилизира голяма част“ от Германия и извършва интервенционни операции чрез социалните мрежи.

„Мисля, че това е нещо за психиатрите: Германия снабдява неонацисткия режим в Киев с оръжия, включително тежка военна техника, от три години, а сега социалните мрежи започват да се тревожат“, каза още Захарова.

Както подчерта Захарова, измамата на Германия по отношение на Минските споразумения доведе до стотици хиляди убити и осакатени, но Берлин, оказва се, е заплашен от „котки в социалните мрежи“.

„Милиони хора страдат заради намесата на Запада, НАТО и не на последно място на Германия във вътрешните работи на Украйна, която доведе до преврата през 2014 г. и унищожаването на държавността. Стотици хиляди убити и осакатени в резултат на измамата на Берлин на световната общност по въпроса за Минските споразумения. А сега, оказва се, че са заплашвани от котки в социалните мрежи?“, отбеляза Захарова.