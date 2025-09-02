Застреляха дипломат от Индонезия в Перу

Индонезийски дипломат бе застрелян в перуанската столица Лима, когато дошъл с велосипед пред своята жилищна сграда, предаде Асошиейтед прес.

По информация на органите на реда 40-годишният служител на индонезийското посолство в Лима Зетро Леонардо Пурба е бил прострелян три пъти снощи и е откаран в болница, където е била потвърдена смъртта му. Все още не е ясен мотивът за нападението.

Индонезийският министър на външните работи Сугионо призова за задълбочено, прозрачно и бързо разследване, както и за максимални мерки за защита на дипломатите и гражданите на Индонезия в Перу.

Полицията разпространи видеозаписи от две охранителни камери, на които се вижда как нападател с каска стреля два пъти по дипломата, който пада на земята. След това стрелецът го убива с трети изстрел и бяга с мотоциклет, управляван от друг човек.

Убийството идва на фона на нарастваща вълна от престъпления в Перу, с която властите трудно се справят. По официални данни между януари и средата на август тази година в страната са били убити 6041 души, което бележи най-високият брой убийства от 2017 г. насам. Жалбите за изнудване също са се увеличили с 28% спрямо миналата година, като през първите шест месеца на тази година са били подадени близо 16 000 жалби, пише БТА.