Еврейска двойка бе нападната във Венеция

Мъж от САЩ и неговата израелска съпруга са били нападнати от десетина северноафрикански мъже във Венеция в нощта между неделя и понеделник, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Нападението било извършено малко след полунощ в района на църквата "Санта Фоска", когато групата забелязала, че мъжът носил дрехи, които подсказвали, че е евреин.

Двойката се опитала да избяга, след като групата започнала да ги обижда и да скандира "Освободете Палестина". Бандата ги обградила и ги заплашвала, имитирайки сексуални актове.

Член на групата използвал ротвайлер, за да сплаши двойката, а 31-годишен тунизиец ударил мъжа по лицето, след като протегнал ръка, преструвайки се, че иска да се здрависа с него. Жената е получила наранявания по глезена от бутилка, която била хвърлена към нея по групата, пише БТА.