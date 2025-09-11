IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
EП гласува резолюция в подкрепа на Молдова

Тя бе приета с 490 гласа „за“, 65 „против“ и 86 „въздържали се“

11.09.2025 | 23:22 ч. Обновена: 11.09.2025 | 23:43 ч. 1
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Европейският парламент прие с мнозинство от над 75% резолюция, потвърждаваща подкрепата за европейския път на Молдова и призоваваща за започване на преговори за присъединяване към ЕС, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Резолюцията, съвместно инициирана от румънския евродепутат Зигфрид Мурешан, беше приета с 490 гласа „за“, 65 „против“ и 86 „въздържали се“.

Документът съдържа две основни искания - ускоряване на процеса на присъединяване на Молдова към Европейския съюз, включително чрез започване на преговори по отделните глави и увеличаване на финансовата и техническата подкрепа за Молдова, така че страната да може да издържи на натиска и хибридните атаки от страна на Руската федерация.

„Безопасността на Европейския съюз зависи от безопасността на Молдова. Народът на Молдова не е сам пред лицето на тази агресия. Европейският съюз е с него“, каза Зигфрид Мурешан.

Пълният текст на резолюцията е публикуван на официалната страница на Европейския парламент, пише БТА.

ЕП Молдова резолюция
