Войната в Украйна извади дроновете на преден план, Европа трябва да навакса

България връчи писмен демарш на руския посланик у нас заради умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша.

Посолството на Руската федерация у нас отхвърли като неоснователните обвинения. Посочва се, че няма доказателства за руско участие в инцидента.

Какво е демарш и координирана ли е позицията на България?

"Демарш е протест и е много по-висока форма от връчването на протестна нота. Това е една от най-силните форми на дипломатически протест. Над демарша има искане за отзоваване на дипломати. Това явно е координирана позиция на европейските страни. Над 20 държави са връчили ноти или демарш. Между 11 и 15 септември са всички привиквания на посланици. Това е координирано на ниво НАТО и ЕС", коментира бившият заместник-външен министър Милен Керемедчиев в "България сутрин".

Гостът обърна внимание на увеличаващия се брои на дроновете и ракетите от Русия към все повече обекти в Украйна.

"Увеличи се и броят на атаките по крайнозападните части на Украйна, което означава, че няма как такива инциденти да не стават по-чести", подчерта Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му е възможно с тези дронове руснаците да са тествали ПВО на НАТО и Полша.

Войната в Украйна е извадила дронната война на преден план, изтъкна Керемедчиев.

"Нормално е европейските сили за отбрана да куцат в прихващането на дронове и трябва да наваксат. Имаме евтино произведени дронове, някои са захванати с подръчни материали, но в Полша видяхме най-модерните бойни самолети, които изстрелват ракети за по 4 млн. евро, да свалят дрон за 300-400 евро", каза още Керемедчиев.

Бившият зам.-външен министър добави, че това е силен тест за нашите възможности. Постоянно изплуват дроновете по нашето Черноморие, отбеляза той.

"Полша максимално ескалира тази криза, активира Член 4, който дава право на държава, която се чувства нападната, да свика всички членки на НАТО на консултации, за да предприемат действия. Член 5 казва, че всяка членка на НАТО трябва да защити нападната по свое усмотрение. Всяка страна решава по какъв начин да окаже съдействие", разясни Керемедчиев.

Той посочи, че мащабното учение в Беларус между руски и беларуски военни сили показва, че Русия продължава да има военен капацитет да продължава със своята пълномащабна война в Украйна.

Украйна и САЩ говорят за спиране на огъня, докато стратегията на Русия е започване на преговори, без обаче да има спиране на бойните действия.

Тръмп очаква решителни действия от Европа

"Не смятам, че Русия има желание да отвори нов фронт. Полша е най-милитаризираната страна в НАТО и вдига своята численост на армията на 300 хил. военнослужещи", изтъкна бившият зам.-външен министър.

Според него единствено Тръмп и САЩ са способни да спрат Русия. 18-те пакета санкции не са имали достатъчен ефект върху Русия, убеден е Керемедчиев.

"Посланието на Тръмп е: "САЩ можем да го направим, но искаме страните членки на НАТО да се включат в санкциите", заключи дипломатът.