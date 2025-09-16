Експерт: НАТО реагира неефективно – вдигна изтребители срещу дронове в Полша и Румъния

Реакцията на НАТО при навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша и Румъния миналата седмица беше неефективна и показа, че алиансът би следвало да промени стратегията си и да реагира реципрочно на тези „безспорни провокации от страна на Русия“. Това коментира доц. Момчил Дойчев, политолог и съпредседател на Атлантическия съвет, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месорбович.

Според госта НАТО е действала първосигнално, а би трябвало вече да е подготвена за подобна провокация, тъй като тя е била очаквана. Той отбеляза това във връзка с мобилизирането на изтребители F-35 и F-16 в Полша и на Mirage в Румъния за свалянето на около 20 леки руски дрона, тип „Шахед“, които нахлуха във въздушното пространство на двете страни. Той счита, че алиансът би трябвало да изучи и използва опита на Украйна, която се противопоставя на руските дронове с дронове-прехващачи и дори с автомати „Калашников“, вместо да губи твърде много средства за свалянето им.

„Войната в Украйна навлиза във фаза, в която Русия трябваше да тества доколко и как ще реагира НАТО при предприемане на агресивен акт като навлизане на руски дронове във въздушното пространство на Полша, а след това и на Румъния. Струва ми се, че този тест донесе повече успех за режима на Путин“, каза доц. Дойчев.

Дойчев обобщи създалото се положение с българската поговорка врабче да се стреля с топ. „Реакцията на НАТО целеше да покаже решителност и готовност да отрази евентуална руска агресия, но тя също така демонстрира недостатъчна готовност за адекватна реакция“, счита той и допълни, че отговорът на алианса следва да бъде реципрочен и комплексен.

НАТО и ЕС трябва да осъзнаят, че срещу тях се води упорита хибридна война от страна на Русия и към този момент тя е насочена основно към разцепление на западните общества и противопоставяне на крайнолеви и крайнодесни, изтъкна съпредседателят на Атлантическия ссъвет, като добави, че това се вижда в САЩ, Великобритания, Франция и Германия. „Да не говорим за България, където Русия има мощна пета колона – като се започне от президента и се стигне до някои от управляващите и особено опозиционните партии. Те вече поставят България в категорията на страни като Унгария и Словакия, които обслужват най-ясно интересите на Путин“, каза Дойчев.

Според госта руският президент, окуражен от топлия му прием в Аляска (където през август се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп – бел. ред.), ще усили агресията срещу Украйна и ще се опита да дестабилизира страните от ЕС. „Безпокоя се, че следващата страна ще бъде България“, отбеляза той.

„Виждаме каква битка се води България да бъде „запалена“, ако приеме еврото. Пропутинските сили се опитват по всякакъв начин България, като слабо звено в НАТО и ЕС, да бъде извадена от цивилизования свят и да влезе в руския свят на диктатурата, мизерията и войната“, счита Дойчев.

Според него Путин не желае да седне на масата за преговори за мир в Украйна и добави, че единственото, което може да спре войната, са комплекси и реципрочни санкции за Русия, наложени от САЩ.

Вижте целия разговор във видеото.