Съветът за сигурност на ООН със спешно заседание след нахлуването на руски дрон в Полша

Извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН ще бъде свикано днес по искане на Полша, тъй като Варшава се стреми да събере подкрепа след нахлуването на руски дронове в страната в сряда.

Многобройни европейски съюзници обещаха подкрепа за Полша, включително обещание от Германия да засили военното си присъствие на източния фланг на НАТО, но някои оспориха дали нахлуването е било умишлена атака срещу Полша от страна на Русия, а Доналд Тръмп не предложи голяма обществена подкрепа, пише The Guardian.

В четвъртък президентът на САЩ заяви пред репортери, че нахлуването може да е било “грешка“, добавяйки: “Не съм доволен от нищо, свързано с цялата ситуация, но се надявам, че това ще приключи.“

“Не, това не беше грешка”, написа в отговор полският външен министър Радослав Шикорски.

По-рано Шикорски заяви пред местното радио, че Полша планира да използва заседанието на Съвета за сигурност, за да “привлече вниманието на света към тази безпрецедентна руска атака с дрон срещу член на ООН, ЕС и НАТО“.

Той добави, че полските власти нямат съмнение, че актът е бил умишлен. “Деветнадесет нарушения на нашето въздушно пространство, няколко десетки идентифицирани дрона, няколко свалени, действието е продължило седем часа, през цялата нощ – така че не можем да кажем, че е било инцидент“, каза полският министър.

Извънредното заседание на ООН по повод инцидента е с начален час 22:00 ч. българско време.