Сянката “Епстийн” ще тегне по време на посещението на Тръмп във Великобритания

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигне в замъка Уиндзор за безпрецедентното си второ държавно посещение в Обединеното кралство в сряда, ще има един забележителен отсъстващ.

Тръмп ще бъде посрещнат от крал Чарлз III и премиера Киър Стармър, а дипломатът, който е участвал в голяма част от подготвителната работа, би трябвало да се намира на заден план, но той няма да е там. Този служител, британският посланик във Вашингтон, беше уволнен миналата седмица заради връзките си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Уволнението на Питър Манделсън – поляризираща фигура в лявата част на британската политика в продължение на години – заплашва да хвърли дълга сянка върху събитията от седмицата, правейки деликатната среща на върха още по-трудна за Стармър. Това, което беше обявено за шанс за борещото се лейбъристко правителство да задълбочи връзките си със САЩ, сега рискува да бъде провалено от въпроси относно преценката на Стармър при назначаването на Манделсън – и връзките на самия Тръмп с Есптийн.

Ако това не беше достатъчно, кралските домакини имат своя собствена история с Есптийн. Принц Андрю, братът на краля, се оттегли от обществения живот през 2020 г., след като даде интервю за ВВС, в което подробно описа връзката си с опозорения финансист.

"Скандалът с Манделсън дойде в неподходящ момент", казва Оливия О'Съливан, директор на програмата “Великобритания в света“ в мозъчния тръст Chatham House. “Това дава на медиите нещо много непосредствено, скандално и свързано с голям вътрешнополитически проблем, върху който Тръмп да се съсредоточи по време на посещението си.“

Манделсън беше подложен на натиск, след като американските законодатели публикуваха 238-страничен албум с писма, изпратени до Епстийн, съставен за 50-ия му рожден ден, в който ветеранът от Лейбъристката партия е написал ръкописна бележка, описвайки финансиста като “най-добрия си приятел“.

Твърди се също, че Тръмп е написал съобщение до Епстийн в същия “албум за рождени дни“ от 2003 г. Това сексуално внушително писмо съдържа ръчно нарисувана фигура на гола жена, заедно с нещо, което изглежда като подпис на Тръмп, имитиращ срамно окосмяване. Откакто Wall Street Journal за първи път съобщи за писмото през юли, Тръмп отрича да го е написал, наричайки го “фалшиво“. Неговите съюзници заявиха след публикуването на писмото, че подписът не е на Тръмп.

Но Манделсън не отрече автентичността на писмото си. Вместо това миналата седмица той каза, че е намерил думите си “много неудобни“ да ги прочете отново и че се страхува, че ще се появят още неудобни реплики.

Той беше прав. Манделсън първоначално подчерта, че е написал посланието си за рождения ден преди осъждането на Епстийн през 2008 г. за предлагане на секс от непълнолетни момичета, но тази защита бързо се разпадна, след като Bloomberg публикува множество имейли, които показват, че Манделсън продължава да подкрепя своя “приятел“ след осъждането му.

“Мисля, че светът, който представляваш ти и аз, се чувстваме безнадеждни и бесни от случилото се“, написа Манделсън. Той предложи да използва политическите си контакти, за да помогне за изчистването на името на Епстийн и му даде съвет, предлагайки да се бори, използвайки техники от “Изкуството на войната“ на Сун Дзъ.

Манделсън беше уволнен в деня след появата на тези имейли. Британското външно министерство заяви, че новата информация показва, че “дълбочината и обхватът“ на връзката му с Епстийн е “съществено различна“ от това, което е било известно, когато Стармър го е назначил. “Ако знаех тогава това, което знам сега, никога нямаше да го назнача“, каза Стармър в понеделник, припомня CNN.

За Стармър уволнението на Манделсън беше вторият политически скандал за два седмици. Само няколко дни преди това заместничката му Анджела Рейнър подаде оставка, след като стана ясно, че не е платила достатъчно данък върху недвижимите имоти за втори дом.

Но бързината, с която Манделсън беше отстранен, само ще подчертае как Тръмп се опита да омаловажи собствените си отношения с опозорения финансист и да обезкуражи хората да се съсредоточат върху въпроса. Манделсън трябваше да вечеря с Тръмп, Стармър и крал Чарлз III по време на държавното посещение. Сега призракът на политическата му кариера ще се извисява над събитието. Служители на Белия дом отказаха да кажат дали Тръмп ще повдигне въпроса за уволнението на Манделсън или мислите му за евентуален нов посланик по време на срещата си със Стармър.

"И двете страни ще се опитат да продължат напред с това по време на държавното посещение. Нито една от тях няма да иска да говори за това”, каза за CNN Майкъл Мартинс, бивш служител в посолството на САЩ в Лондон, който е участвал в планирането на първото държавно посещение на Тръмп през 2019 година.

Но британските медии ще им е трудно това, ако Стармър и Тръмп отговарят на въпроси от пресата. Спорът продължава да преследва администрацията във Вашингтон, особено на Капитолийския хълм. Адвокатите на наследниците на Епстойн наскоро предоставиха още документи на Комисията по надзор на Камарата на представителите за разследването им по въпроса и се очаква още свидетели да дадат показания при закрити врати през следващите седмици.

Стармър ще се стреми да държи вниманието върху разрастващите се търговски връзки между двете страни. Манделсън помогна за сключването на скромното търговско споразумение между САЩ и Великобритания през май, което двете страни оттогава работят за разширяване.

В понеделник Стармър обяви и споразумение за ядрена енергия между САЩ и Великобритания, което ще улесни компаниите да строят нови електроцентрали в двете страни. По време на посещението вероятно ще бъде представено и ново технологично партньорство.

Дали тези нови сделки са достатъчни, за да отвлекат вниманието от надвисналия скандал с Епстойн, не е ясно. Стармър все още е изправен пред остри въпроси относно решението си да замени Карън Пиърс, уважаваната бивша посланичка на Великобритания, с Манделсън, който вече е принуден да напусне три висши правителствени позиции заради отделни скандали.

При отстраняването на кариерен дипломат като Пиърс в полза на индивидуалист като Манделсън, логиката на Даунинг стрийт беше, че “те искаха някой, който да може да се справи с много персоналистичния подход на администрацията на Тръмп“, каза О'Съливан.

“Те смятаха, че всичко е въпрос на лични връзки и (посланикът) трябва да може да управлява тази атмосфера в двора. Но в крайна сметка именно личните му връзки се оказаха твърде голям риск”, добави тя.