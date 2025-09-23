Супертайфун удари Филипините, предизвика евакуации и затвори летища СНИМКИ

Reuters 1 / 5 / 5

Източна Азия се готви за най-мощния световен тайфун досега тази година, който ще достигне сушата, с масови евакуации в множество страни. Филипините, Тайван, Хонконг, Китай и Виетнам може да бъдат засегнати от супертайфуна Рагаса, който в момента се движи над канала Балинтанг в северните Филипини с ветрове над 270 км/ч, съобщава The Telegraph.

Супертайфунът от категория 5 – най-високият клас по скалата на Сафир-Симпсън, използвана за измерване на бури – се движи на запад към Хонконг, Макао и Южен Китай. Очаква се да остане в Южнокитайско море поне до сряда.

Китайският град Шънджън евакуира 400 хиляди души от крайбрежните и ниско разположените си райони, като офиси, училища и обществен транспорт бяха спрени.

Във Филипините над 8200 души бяха евакуирани на сигурно място в Кагаян, а 1220 избягаха в аварийни убежища в Апаяо, след като токът беше спрян.

Международното летище в Хонконг ще спре всички пътнически полети за 36 часа от вторник вечерта, според Qantas Airways. Летищната администрация на Хонконг обаче все още не е направила официално съобщение.

Cathay Pacific, авиокомпанията със седалище в Хонконг, заяви, че очаква да отмени над 500 полета.

Тайван, който също ще бъде обхванат от тайфуна, отмени вътрешните полети до отдалечените си острови и спря 88 фериботни услуги по 13 маршрута.

Вътрешните полети и фериботите в северните провинции на Филипините също бяха отменени.

Филипинската метеорологична агенция заяви, че “съществува висок риск от животозастрашаваща бурна вълна с пикови височини над 3 метра през следващите 24 часа“, особено в северните провинции Кагаян, Батанес, Илокос Норте и Илокос Сур.

Последната буря с толкова силни ветрове и толкова широк радиус, която удари Тайван, беше тайфунът Хинамнор през 2022 година. Докато на острова не бяха регистрирани жертви, най-малко 10 души бяха убити в Южна Корея.

Във Филипините тайфунът Рай през 2021 г., със скорост на вятъра, достигнала над 280 км/ч, беше един от най-силните и разрушителни, убивайки над 400 души.