Кои са печелившите в играта Бъди LIVE с Dnes.bg: "Хищникът: Опасна зона"?

Двамата победители бяха изтеглени на томболен принцип

10.11.2025 | 10:03 ч. Обновена: 10.11.2025 | 10:03 ч. 3
Емблематичният франчайз "Хищникът", който през 1987 г. предефинира жанра на фантастичния екшън, се завърна на големия екран с "Хищникът: Опасна зона". 

"Форум филм" и Dnes.bg дадоха възможността на двама от вас да спечелят по един брой кинокомплект, състоящ се от два кинобилета за филма и едно дует меню за филма "Хищникът: Опасна зона". 

В играта ни "Бъди LIVE с Dnes.bg" на томболен принцип бяха изтеглени печелившите.

Това са:

Стойчо Димитров
Костадин Димитров

С тях ще се свърже представител на "Инвестор БГ" АД, който ще уточни начина как да получат наградите си.

Благодарим на стотиците участници за интереса, очаквайте и следващите ни игри.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Хищникът: Опасна зона
