Мощен тайфун заля крайбрежието на Виетнам, има загинали

Тайфунът “Каджики” уби най-малко трима души и рани 10 други във Виетнам, съобщиха властите във вторник, като предупредиха, че проливните дъждове могат да причинят наводнения и свлачища, съобщава агенция Ройтерс.

Бурята е повредила близо 7000 домове, наводнила е 28 800 хектара оризови насаждения и е повалила 18 000 дървета, се казва в изявление на правителството. Тя е съборила и 331 електрически стълба, причинявайки широко разпространени прекъсвания на електрозахранването в провинциите Тханхоа, Нгеан, Хатин, Тхайнгуен и Футхо.

Улиците в столицата Ханой бяха силно наводнени, след като проливните дъждове се изляха във вторник сутринта, парализирайки движението. В социалните мрежи се появиха снимки на автомобили, потопени до покривите си във вода. Наводнението обгради и жилищни райони в града, който се готви да бъде домакин на най-големия парад по случай Националния празник в страната от десетилетия следващата седмица, тъй като отбелязва 80-годишнината от основаването си.

Видеоклипове в държавните медии показаха, че водата в Западното езеро, най-голямото езеро в Ханой, е преляла от бреговете си, тъй като дъждът продължава да вали.

Няколко села в провинция Бак Нин също са изолирани поради наводнения, съобщават държавните медии.