Китай евакуира 400 000 души от Шенжен заради супертайфун

22.09.2025 | 12:50 ч. Обновена: 22.09.2025 | 15:06 ч. 3
Снимка: Reuters

Властите в южния китайски град Шенжен обявиха планове за евакуация на 400 000 жители преди приближаването на супертайфун Рагаса.

Евакуацията ще обхване хората, живеещи във временни жилища, ниско разположени райони и крайбрежни зони.

Евакуацията е част от предварителните мерки на града за защита на населението и минимизиране на щетите от приближаващия тайфун. 

На много места в Китай, както и в Хонг Конг, хората атакува магазините и се запасяват с храна преди да удари тайфуна.

китай тайфун
