Доналд Тръмп прие турския президент Ердоган в Белия дом

Президентите на САЩ и Турция Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган проведоха среща в Белия дом. По време на срещата Тръмп заяви, че се надява Турция да спре да купува руски петрол. Американският президент също така намекна, че Израел и Хамас са “близо до постигане на някаква сделка“ за потенциално прекратяване на огъня в Газа, съобщава CNN.

От отбранителни до енергийни сделки, Ердоган се стреми да сключи споразумения на стойност десетки милиарди щатски долари. Турският лидер смята да купи американски изтребители F-35 и над 200 търговски самолета.

Турският президент не е посещавал Вашингтон от 2019 г., през първия мандат на Тръмп.

Тогава Съединените щати изключиха Турция от програмата за изтребители F-35, след като Анкара закупи противовъздушна система от Русия.

"Приятели сме отдавна. Когато бях в изгнание, пак бяхме приятели. Той е високоуважаван човек в страната си, в Европа и в целия свят. Търгували сме с Турция и ще продължим да го правим. Те искат да купят самолети F-16, F-35 и други неща. Ще говорим за това", коментира Доналд Тръмп.