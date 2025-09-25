Тръмп унижи Байдън, закачи не негов портрет, а снимка на автоматична писалка в Белия дом ВИДЕО

Администрацията на Доналд Тръмп разкри голяма промяна в колонадата на Западното крило. Емблематичната покрита пътека от главната резиденция на Белия дом до Западното крило вече е окичена с редица портрети на бивши президенти.

"Президентската алея на славата", е написано със златни букви над портретите. Тя включва снимки на бившите ръководители на САЩ.

BREAKING 🚨 Trump has created the Presidential Walk of Fame and Joe Biden’s photo is an Autopen I ABSOLUTELY FREAKING LOVE TRUMP LMAO 🤣 pic.twitter.com/NSWvqZuZfL — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 24, 2025

Портретът на бившия президент Джо Байдън обаче не изобразява усмихнатия бивш главнокомандващ, а по-скоро показва автоматична писалка, подписваща документ с подписа на демократа.

"Президентската алея на славата пристигна на колонадата на Западното крило", публикува асистентката на президента Марго Мартин в X, заедно с видео на новата изложба. "Чакай...", добави тя с емоджи на писалка, докато камерата бавно се насочваше към портрета на Байдън.

Изглежда, че снимката а на Байдън е единствената, която не използва истинския му президентски портрет.

Изображения на бивши демократи, включително Барак Обама и Бил Клинтън, могат да се видят ясно във видеото.

Офисът на Байдън не отговори веднага на искането на Daily Mail за коментар.

Снимка, публикувана от Белия дом, показва как Тръмп внимателно разглежда собствената си снимка точно до автоматичната писалка на Байдън.

🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

Всички портрети са черно-бели изображения в блестящи златни рамки.

Президентската Алея на славата беше разкрита за първи път на консервативното издание The Daily Caller по-рано този месец. Когато изданието попита президента дали ще окачи портрет на Байдън, Тръмп отговори:

„Не е ли това интересен въпрос?", а след това добави: „Сложихме снимка на автоматичната писалка.“

Президентът очевидно не се е шегувал.

Забележката към Байдън получи много аплодисменти от консерваторите в социалните медии.

„Президентът Тръмп да постави снимка на автоматичната писалка вместо на Байдън е една от многото причини, поради които обичам този човек“, реагира коментаторът Линк Лорън в X. „Това е и точно. Джоузеф „Автописалката“ Байдън, 46-ият президент на Съединените щати.“

Роган О'Хендли, консервативен инфлуенсър, написа:

„Това е забавно. Президентът Автописалка беше официално признат!“