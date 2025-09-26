С промяната в позицията си към Украйна, Тръмп може би се отказва от войната

Осем месеца след началото на втория си мандат, президентът Тръмп направи декларация за Украйна, която звучеше смътно подобно на тези, които правеше неговият предшественик, президентът Джоузеф Р. Байдън-младши. С правилната комбинация от смелост, изобретателност и оръжия от НАТО, заяви той във вторник, Украйна би могла да принуди Русия да се оттегли от територията, която е завзела в продължение на три години и половина брутална война, пише NYT.

Но ако се задълбочим, в промяната на позицията на Тръмп по време на срещите на ООН в Ню Йорк тази седмица сякаш се крие по-дълбоко желание. Изглежда, че Тръмп иска да си измие ръцете от украинския конфликт, след като не успя да доведе президента Владимир Путин на масата за преговори и намалява шансовете му да действа като посредник между двете враждуващи страни.

Подобно на много политически декларации на Тръмп, е трудно да се отгатнат истинските му убеждения и е невъзможно да се гарантира, че няма да промени позицията си отново. Той е изключително непостоянен. Неговите външнополитически възгледи, казват бивши помощници, са по-често водени от раздразнение и чувство, че е бил неуважен, отколкото от стратегически анализ.

И неговите собствени ключови съветници сякаш бяха изненадани от внезапното му заключение, че Украйна, след години на борба, внезапно е способна да си върне една пета от страната, която войските на президента Владимир В. Путин сега окупират.

В същия следобед, в който Тръмп публикува заключението си за Украйна, държавният секретар Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност, повтори старата максима на администрацията, че войната в Украйна „не може да приключи военно“, прогнозирайки, че "тя ще приключи на масата за преговори".

Възможно е, според няколко експерти, които са следили стремежа на президента към тактическо предимство в отношенията му с Русия и Украйна, нищо особено да не се е променило тук.

"Обратът е на анализ, а не на политика", каза Ричард Фонтейн, главен изпълнителен директор на Центъра за нова американска сигурност и бивш помощник на сенатор Джон Маккейн. „Тръмп се колебае между крайни възгледи за ситуацията – преди Украйна не можеше да спечели, защото Киев нямаше карти за игра, а сега може да си върне цялата територия, защото Русия е просто „хартиен тигър“.“

Поради тези причини американските съюзници в Организацията на обединените нации изглеждаха невпечатлени. Британският премиер Киър Стармър отбеляза по време на пресконференция с г-н Тръмп във Великобритания преди седмица, че г-н Путин е реагирал само на силен натиск, воден от Съединените щати; предложението на Тръмп да стои настрана, според един високопоставен британски служител, не изглежда вероятно да промени статуквото.

Сенатор Мич Макконъл, републиканецът от Кентъки и бивш лидер на мнозинството в Сената, който е дългогодишен поддръжник на Украйна, публикува изявление след съобщението на Тръмп, в което първо приветства привидната подкрепа на президента за Украйна, а след това обвини собствената му администрация, че подкопава тази подкрепа.

"Президентът определи Русия като агресор“, написа той, добавяйки, че „администрацията му трябва да действа съответно. Ако висши служители на Министерството на отбраната продължат да обвиняват съюзниците от НАТО за провокирането на Русия, замразят или ограничат помощта за сигурност за Украйна или се противопоставят на по-нататъшни инвестиции в сътрудничество в областта на сигурността с Украйна и уязвимите съюзници от НАТО, въпреки подкрепата, изразена с огромно мнозинство от републиканците в Камарата на представителите миналата седмица, те подкопават усилията на президента Тръмп за прекратяване на войната.“

Въпреки че Макконъл внимаваше да не бъде твърде конкретен, той изглежда имаше предвид съобщенията на министъра на отбраната Пийт Хегсет и неговите висши помощници за намаляване на военното обучение и друга помощ за уязвими държави, граничещи с Русия. Това накара някои експерти да настояват да се съсредоточим върху това, което администрацията харчи, а не върху това, което президентът казва, за да се измери американската подкрепа за Украйна.

Лора Купър, бивш висш служител в Пентагона по време на администрацията на Байдън, отговаряща за Русия и Украйна, отбеляза в сряда, че през първите три години от войната е имало „приблизително 50-50 разделение в помощта за сигурност на САЩ и Европа за Украйна“, както за водене на войната, така и за изграждане на военна сила, която би могла да възпре Русия в бъдеще.

„Днес делът на САЩ в помощта е изчезнал. Европейците сами могат да помогнат на украинците да останат в борбата, но не е ясно как всъщност могат да им помогнат да спечелят мира без американска помощ.“

Тя отбеляза, че Путин „винаги следи подкрепата на САЩ за Украйна в материален план, а не само в реторичен. Никоя друга страна не възпира Русия така, както Съединените щати“.

От своя страна, президентът Володимир Зеленски направи всичко възможно да звучи ентусиазирано от промяната в реторията на президента, която той нарече „променяща играта“.

Зеленски имаше причина за празнуване: дългогодишните му усилия да си върне благосклонността на Тръмп след известната им конфронтация в Овалния кабинет през февруари се бяха отплатили. Тръмп вече не го притискаше да отстъпи земя в замяна на мир, което би могло да бъде политически самоубийствено за президента от военно време. Нещо повече, Тръмп, открито раздразнен от г-н Путин, може би е оказвал натиск върху руския лидер да направи отстъпки, а не върху -н Зеленски.

Но след като Тръмп напусна Ню Йорк, стана ясно, че Зеленски се е върнал там, където винаги е бил: в остра нужда от пари, технологии, разузнаване, свежи войски и подкрепа за война, която продължи почти толкова дълго, колкото участието на Америка във Втората световна война.

В речта си пред Организацията на обединените нации в сряда, Зеленски каза на представителите на страните членки, че е научил няколко неща. Конфликтът с Русия се влоши от „краха на международното право и слабостта на международните институции“, което очевидно е препратка към самата световна организация.

Сигурността, каза той, не идва от закони и резолюции, а от "приятели и оръжия".

"Украйна е само първата, а сега руски дронове вече летят из Европа, а руските операции вече се разпространяват в други страни", каза Зеленски, визирайки инцидентите този месец, при които руски дронове прелетяха над Полша, а руски изтребители се задържаха в естонското въздушно пространство в продължение на 12 минути, тествайки отбраната на НАТО.

Зеленски винаги е знаел, че най-силният му аргумент е, че ако успее в Украйна, Путин няма да спре дотук.