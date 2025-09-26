Всяка нация иска да копира смъртоносния дрон Шахед на Иран

Прословутите ирански дронове Шахед бяха използвани с опустошителен ефект от Русия за удари по Украйна. Сега САЩ и техните съюзници се надпреварват да разработват копия на евтиното оръжие с голям обсег, пише WSJ.

В продължение на десетилетия напредналите военни използваха скъпи ракети за прецизни атаки и по-евтина артилерия за масови бомбардировки. Войната в Украйна показа, че дроновете могат да бъдат едновременно евтини и прецизни, като "Шахедите" струват само десетки хиляди долари бройката и според някои оценки могат да прелетят повече от 1600 километра.

Разработеният в Иран дрон се оказа особено ефективен при преодоляване на противовъздушната отбрана. Русия рутинно изстрелва десетки ракети Шахед, които експлодират при удар, едновременно. Понякога ракетите се изстрелват успоредно със залпове от дронове, което прави по-вероятно те да избегнат отбраната.

Войната в Украйна показа значението на достъпните дронове с голям обсег и че Западът не е там, където трябва да бъде, каза генерал-лейтенант Андре Щоур, командир на Кралските военновъздушни и космически сили на Нидерландия.

"Ако все пак се окажете във война, ще ви трябват дълбоки, дълбоки джобове", каза Щур.

Компании в САЩ, Китай, Франция, Великобритания и други страни работят върху собствени безпилотни летателни апарати, които се стремят да имитират Шахед. Украйна атакува Русия с дронове с голям обсег от поне две години и наскоро започна да използва безпилотно летателно средство с триъгълни крила, което изглежда точно като Shahed.

Западът обаче до голяма степен изостава и е изправен пред различни предизвикателства, включително по-високи разходи, казват анализатори.

Иран започна работа по Shahed в началото на 2000-те години, след разработването на подобни дронове с голям обсег в Израел и Южна Африка. Оттогава безпилотният летателен апарат е използван от Иран за удари по Израел, както и от пълномощници на Техеран в Близкия изток.

Русия започна да разполага Shahed в края на 2022 г., след като подписа споразумение с Иран за закупуване и производство на дроновете на местно ниво. Оттогава тя е изстреляла десетки хиляди свои собствени версии на атакуващите дронове, както и примамки, по цели в Украйна.

През юли министърът на отбраната Пит Хегсет написа меморандум, в който призова САЩ да укрепят базата си за производство на дронове и бойните части да бъдат въоръжени с различни евтини безпилотни летателни апарати, произведени в Америка.

На събитие на Пентагона това лято бяха показани 18 прототипа на дронове, произведени в Америка. Един от тях беше Lucas, произведен от SpektreWorks, базирана във Финикс, който много прилича на Shahed.

Компанията, която е получила държавно финансиране, описва дрона като „рентабилен“ с малко логистични изисквания.

Arrowhead, дрон за далечно действие, произведен от Griffon Aerospace, също има същата триъгълна форма на крилата като Шахед. Компанията, базирана в Мадисън, Алабама, твърди, че безпилотният летателен апарат е създаден за масово производство и може да бъде изстрелян по различни начини.

Дроновете Shahed и техните имитатори стават толкова повсеместни, че компании, включително Griffon и шведската Saab, вече продават и безпилотни летателни апарати за стрелба по мишени, проектирани да изглеждат и действат като иранските боеприпаси.

Но скъпият труд и материали са проблем за всички западни производители на дронове.

Американската отбранителна компания Anduril Industries продаде 291 от своите дрони с голям обсег Altius на Тайван миналата година в сделка, която оцени безпилотните летателни апарати на над 1 милион долара всеки, включително инфраструктура за обучение и поддръжка.

За разлика от това, Русия може да произвежда своята версия на много по-простите „Шахеди“ за около 35 000 и 60 000 долара за брой, казват анализатори.

Триъгълният дизайн на крилата на Шахед спомага за евтино масово производство, тъй като обикновено не се нуждае от структурни компоненти, като например поддържащи ребра, каза Стив Райт, който консултира компании и правителството на Обединеното кралство по въпросите на дизайна на дронове. Корпус от фибростъкло или въглеродни влакна и използването на витлов двигател вместо реактивно задвижване също намаляват разходите.

Някои западни производители казват, че превъзходната производителност на техните дронове си заслужава допълнителните разходи.

Британската компания MGI Engineering заяви, че техният дрон с голям обсег, SkyShark, може да лети с 280 мили в час, в сравнение с около 115 мили в час за Shahed-136. Това ще го направи по-труден за уцелване, каза Майк Гаскойн, основателят на компанията.

"Ако два пъти повече SkyShark постигнат целта си, тогава е много по-евтино от Shahed", каза Гаскойн, който преди това е работил по състезателни автомобили от Формула 1. MGI предлага SkyShark на цена между 50 000 и 65 000 долара.

Европейският ракетен гигант MBDA твърди, че неговият далекобойен дрон е кръстоска между крилата ракета и безпилотно летателно средство. Компанията си е партнирала с френски автомобилен производител, за да произведе новото оръжие, което е проектирано да бъде изстрелвано от земята със залпове.

"Масово произвеждана на част от цената на крилата ракета, тя ще изтощи вражеската отбрана", каза Уго Кокерет, мениджър "Развитие на бизнеса" в MBDA. Компанията не е разкрила цената на новото оръжие.

MBDA заяви, че дронът, който е с реактивен двигател и има обхват от около 300 мили, е бил повлиян от войната в Украйна.

Разбира се, западните военни имат алтернативи на дроновете. САЩ имат няколко инициативи, изследващи евтини, еднопосочни боеприпаси, включително програмата на ВВС „Семейство от достъпни масови ракети“.

Американските сили биха могли също така да се опитат да увеличат вече съществуващите си боеприпаси с помощта на електронни и физически примамки или чрез разполагане на самолети за поразяване на цели.

Но за някои военни експерти използването на ракети Shahed от Русия в Украйна показва, че Западът се нуждае от повече алтернативи на ракетите, които струват над 1 милион долара всяка и отнемат повече от година за производство.

Използването от Русия на масово произвежданите дронове за изчерпване на отбранителните сили „промени правилата на играта“, каза Джеймс Патън Роджърс, експерт по дронове в Института за технологична политика „Корнел Брукс“ към университета Корнел.