Зеленски: Поне осем "Шахеда" са били насочени към Полша

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че нощните атаки с дронове на Русия срещу страната му показват, че Москва продължава да „разширява границите на възможното“.

Той съобщи, че „масираните“ атаки са убили един човек в Житомирска област и са ранили трима други във Волочиск, където е бил ударен шивашки цех.

15 региона са били обект на атака през нощта, включително „415 дрона от различни видове и повече от 40 крилати и балистични ракети“, каза той.

„Москва винаги разширява границите на възможното и ако не срещне силна реакция, остава на новото ниво на ескалация“, заяви Зеленски. „Днес имаше още една стъпка на ескалация – руско-ирански „шахеди“ действаха във въздушното пространство на Полша, във въздушното пространство на НАТО. Не само един „шахед“ може да се нарече инцидент, а поне осем ударни дрона, са били насочени към Полша.“

Зеленски нарече навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство „изключително опасен прецедент за Европа“.

„Руснаците трябва да усетят последствията. Русия трябва да почувства, че войната не може да бъде разширена и ще трябва да бъде прекратена“, каза той. „Паузата в санкциите продължи твърде дълго."

По думите му „е необходим силен отговор“ от съюзниците на Украйна.