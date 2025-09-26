Тръмп към Ердоган: Знае по-добре от всеки друг как се манипулират избори ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп се пошегува, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган е човек, който по-добре от всеки друг знае как да манипулира изборите по света. "Шегата" на Тръмп беше чута от всички в Овалния кабинет в четвъртък по време на срещата между двамата лидери.

"Всъщност сме приятели от дълго време, дори от четири години, когато бях в изгнание, несправедливо, както се оказа - манипулирани избори. Знаете ли, той знае за манипулираните избори по-добре от всеки друг", каза Тръмп, посочвайки турския президент.

Срещата на Тръмп и Ердоган в Овалния кабинет идва в момент, когато двете страни се стремят да възстановят отношенията си след години на дистанция по време на управлението на администрацията на Байдън.

Коментарът на Тръмп за манипулираните избори спомена опасения относно демократичното отстъпление в Турция, което накара администрацията на Байдън да държи Ердоган настрана.

“Шегата” на Тръмп за Ердоган беше и препратка към двете десетилетия на власт на турския лидер, през които той е изправен пред постоянни критики за подкопаване на демократичните институции и ограничаване на свободата на пресата.

Международните наблюдатели често са изразявали загриженост относно честността на изборите в Турция, позовавайки се на сплашването на опозиционните лидери и натиска на правителството върху медиите, пише Newsweek.

Шегата на Тръмп за съмнителни избори също така повтори дългогодишните му твърдения, че изборите през 2020 г., които доведоха Джо Байдън до поста, са били манипулирани.

"Това е корав човек. Това е човек, който е силно твърдоглав. Обикновено не харесвам хора с твърдоглаво мнение, но този винаги ми харесва", каза Тръмп по адрес на Ердоган.

Тръмп отдавна описва Ердоган като приятел, хвалейки го, че е “много умен и корав лидер“. Американският президент често е изразявал възхищение от силни лидери по света.

Основната цел на Ердоган по време на срещата в Овалния кабинет беше да си възвърне достъпа до американската програма за изтребители F-35, от която Турция беше отстранена след закупуването на руската система за противоракетна отбрана С-400. Тръмп не се ангажира с това, но каза: „Мисля, че ще успеете да купите нещата, които искате да купите.“

Той също така отбеляза, че “най-доброто нещо“, което Ердоган може да направи, е да не купува петрол и газ от Русия.