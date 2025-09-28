Подиграха се на Гордана Силяновска, пратила восъчна фигура да се снима с Тръмп

Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отхвърли твърденията в местните медии, че не е имала среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде БГНЕС.

В местните медии и социални мрежи под разпространената снимка от нейните профили пишеше, че това не е тя, а е нейна восъчна фигура.

"Искам да Ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", написа Давкова и призова медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.