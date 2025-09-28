IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Подиграха се на Гордана Силяновска, пратила восъчна фигура да се снима с Тръмп

Северномакедонският президент отхвърли обвиненията, че не се е срещнала с американския си колега

28.09.2025 | 14:12 ч. 38
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Северномакедонският президент Гордана Силяновска-Давкова отхвърли твърденията в местните медии, че не е имала среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде БГНЕС. 

В местните медии и социални мрежи под разпространената снимка от нейните профили пишеше, че това не е тя, а е нейна восъчна фигура.

"Искам да Ви информирам, че снимката, публикувана в официалните ми профили в социалните мрежи, на която съм заедно с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е автентична и е направена в Ню Йорк по време на тържествения традиционен прием, организиран от президента Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп. Статиите в определени медии, че това е снимка на восъчна фигура, са напълно неточни, злонамерени и с ясна тенденция към дискредитиране", написа Давкова и призова медиите за професионално, отговорно и честно информиране на обществеността, зачитайки истината като най-висш демократичен принцип.

Тагове:

Гордана Силяновска Доналд Тръмп САЩ Северна Македония
