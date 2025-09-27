Спирането на руския газ значително ще повиши цените

Ако се приеме европейския регламент за спирането и транзита на руски газ, е възможно повишаване на цените за България и региона с около 10-15%. Това заяви в предаването "Брюксел 1" Кирил Темелков - бивш директор на "Булгартрансгаз" а сега зам.-председател на Българската газова асоциация.

"Индустрията вече реагира, че в нашия регион специално капацитетите са недостатъчни, за да можем да спрем изцяло доставките от Русия и да осигурим адекватна конкурентна среда, която да може да даде нормални ценови нива в региона.", поясни Темелков. "В зимния период, ако се вдигне много консумацията, тези терминали не можем да ги осигурим само с терминалите в Гърция и Хърватска. Тоест задължително трябва да включим Турция. Включвайки Турция, а Турция, захранвайки се с руски природен газ, нещата пак стават малко особени", разкри още Темелков пред Bulgaria ON AIR.

Притесненията вече започват, не се знае как ще се въздейства на пазара.

"Вярваме, че дори спирането изцяло на руския природен газ няма да доведе до спиране на газоподаването при нас или криза, при която няма да могат да се намерят количества. Но в ценово отношение очакваме изключително много да се повлияе - говорим за рамките на около 10-15% повишение в цените. „Тези 10-15% са доста пагубни за индустрията, защото ние ще изгубим нашата конкурентоспособност... Тук трябва управляващите да обърнат особено внимание", призова още специалистът.