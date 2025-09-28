Българските волейболисти за вицешампионската титла: Горди сме, скоро ще усетим успеха

Мъжкият национален отбор на България по волейбол завърши втори на световното първенство във Филипините, като грабна сребърните медали. Във финала в Манила българите отстъпиха на Италия с 1:3 гейма (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Въпреки поражението, това е историческо постижение – едва втори път страната ни става световен вицешампион, след 55-годишна пауза от първенството на планетата в София.

Най-резултатният играч на шампионата Александър Николов направи лаконичен, но категоричен коментар след финала: „Супер горд съм, че съм част от този отбор и че съм българин. Нямам съжаления за днес и цялото лято. Благодаря за подкрепата на цяла България. Отборният успех тежи колкото 25 000 индивидуални награди. Благодаря на целия отбор.“

В същия дух говори и Илия Петков, който призна, че емоцията е толкова голяма, че все още трудно осъзнава успеха.

„Благодаря на момчетата и на целия мащаб. Още не мога да проумея какво постигнахме… ще ми трябва време! Работим много, но явно не стига за другия цвят медал. Свършихме страхотна работа през целите тези 5 месеца“, казва той.

Капитанът Алекс Грозданов също подчерта колективния дух на тима, като същевременно не скри и леката горчивина след загубения финал.

„Емоциите бяха невероятни всеки мач. Ден след ден не осъзнаваш как се приближаваш към мечтата. Най-голямата награда е, че зарадвахме хората. При нас има лека горчивина заради загубения финал. Всичко това постигнахме след година и половина. Не знам какво предстои… Благодаря на хората, че са излезли по улицата и ни подкрепят. Настръхвам като си помисля. Казвал съм го и преди – колективът е невероятен", споделя Грозданов.

Той допълва: "Прекарахме цялото лято заедно навсякъде. Чувстваме се добре един с друг, подкрепяме се на игрището и това е ключът за всеки отбор и успех. Надявам се поляците да ме посрещнат с усмивка.“

Суперталантът Симеон Николов, брат на Александър Николов, едва 18-годишен, също призна, че тепърва ще осъзнава какво е постигнал с отбора: „Трудно се говори. За себе си казвам, че трудно ще осъзнаем какво сме постигнали. Сигурен съм, че скоро ще усетим успеха"

Той похвали съперниците им и е убеден в това, че италианците наистина заслужават първото място.

"Италия ни победи, защото е по-добрият отбор. Победата им беше заслужена. Продължаваме да се трудим усилено. Мисля, че това първенство тук много ми помогна. Сега имам нужда да отдъхна най-вече ментално няколко дни, а след това ще мисля за Русия“, каза още младежът, цитиран от БГНЕС.

Оптимизъм за бъдещето изрази и Мартин Атанасов, според когото тимът е повече от отбор – истинско семейство.

„Трудно е да се говори след загубен финал. Искам да поздравя всички съотборници. За мен е голямо удоволствие да играя с тези момчета, като семейство сме. Всеки си върши работата без оплакване. Вършим си работата за България. Ние не сме отбор, а семейство. Всички играем за една цел, забавляваме се на паркета. Мога само да кажа, че това е началото на едни много хубави години“, допълни той.