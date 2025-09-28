39 китайски и руски разузнавателни спътника летят над нас, следят Европейските сателити

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че два руски спътника "Луч/Олимп" следят два спътника "Интелсат", използвани, наред с други, от Бундесвера. Говорейки на космическа конференция в Берлин, той предупреди за ескалиране на враждебно поведение в орбита, според Sky News на 25 септември.

"Русия и Китай разшириха бързо възможностите си за водене на война в космоса през последните години: те могат да нарушават спътниковите операции, да ги заслепяват, да ги манипулират или кинетично да ги унищожават" каза той.

Писториус добави, че германските военни вече са били обект на заглушаване и призова съюзниците да подготвят мерки за възпиране в орбита.

"39 китайски и руски разузнавателни спътника летят над нас... така че внимавайте какво говорите", каза той, подчертавайки неотложността на космическото наблюдение.

Министърът идентифицира руските спътници като Луч/Олимп, които западните оператори преди това обвиниха в „мотаене“ близо до търговски и правителствени платформи – поведение, което може да позволи прихващане на сигнали или други смущения.

Наблюдатели са документирали близки приближавания и „неприятелски“ маневри от серията Луч/Олимп, включително внезапно приближаване през 2024 г., докладвано от френския стартъп Aldoria, и модели, маркирани по-рано от Slingshot Aerospace.

По-рано беше съобщено, че Русия официално е казала на международните регулатори, че ще третира европейските спътници, помагащи на Украйна, като легитимни цели, ескалирайки кампанията си за заглушаване на GPS и сателитни сигнали.