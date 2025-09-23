IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов: Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България

Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски

23.09.2025 | 20:11 ч. Обновена: 23.09.2025 | 20:16 ч.
Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от партия ГЕРБ на официалната ѝ страница във Фейсбук. Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение”, допълва Борисов.

По-рано днес от президентската институция изпратиха писмо до Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с информация за насилствено задържан български гражданин в Украйна. От „Дондуков“ 2 призоваха ведомството да изясни случая за задържането на Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

