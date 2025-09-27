Лекари се борят надписът "Слава на Русия", издълбан в стомаха на украинец, да изчезне

Само болката от изтезанията често не е достатъчна за руските дяволи на мъченията. Те трябва да насаждат и идеологията си – в най-буквалния смисъл.

Андрий Переверсев е един такъв случай, който подчертава ужасите на руския плен. Войникът попада в ръцете на руснаците още в началото на войната, на 24 февруари 2022 г., и е тежко ранен от удар с граната. След като е измъчван с електрошокови устройства върху откритите си рани, на следващия ден е откаран в болница и е опериран.

Седмица по-късно той успява да се изправи и седне за малко, а тогава вижда стомаха си.

"Когато ми смениха превръзката, събрах сили и можех да видя раната. Погледнах – и ахнах", разказва той в интервю за „United24“. "Ето го, "Слава на Русия", издълбано в кожата ми. Извършителят не беше един от охранителите, беше хирургът, който ме оперира.“

В края на май тази година най-накрая се състоя размяната на затворници – и Андрий Переверсев най-накрая успя да получи помощ. Проектът "Неизгорял" има за цел да възстанови качеството на живот, загубено от всички украинци, претърпели деформиращи наранявания в резултат на войната. Това включва лечението на военни и цивилни след мъчения.

Той се лекува от главния лекар и съосновател на проекта, Александър Туркевичив. Той е професор по дерматология, венерология и онкология и иска брандираното мъчение на Андрий да изчезне напълно.

"На този етап е трудно да се каже колко дълго ще продължи лечението, тъй като всичко зависи от тялото на пациента", казва Туркевичив пред BILD. "Лечението на стандартен пациент в „Неизгорен“ трае между 6 и 18 месеца. Всичко зависи от сложността на нараняването, което става очевидно едва по време на лечението“, каза пред BILD управляващият директор на проекта Максим Туркевич. „Като ориентир можем да предположим приблизително 12 месеца от началото на лечението."

Андрий е оцелял след мъчения, воювал е в Донбас и е бил разменен през май.

Лечението включва комбинация от различни лазерни устройства.

"Възможно е да премахнем напълно белега. Това обаче зависи от анатомичните условия, психологическото състояние на пациента и реакцията на тялото към определени процедури."

Лекарят вече е успял да накара белега на Андрий да избледнее ужаса от мъченията. Това може да даде шанс на Андрий Переверсев паметта му да избледнее все повече и повече.