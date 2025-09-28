Делян Пеевски поздрави волейболистите ни

Лидерът на ДПС и на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски поздрави във Facebook българския национален отбор по волейбол за изключителното представяне.

„Страхотен успех на българските волейболисти! Момчета, за нас вие сте Номер 1 в света", казва Пеевски, цитиран от пресцентъра на ДПС.

Невероятен успех на българския национален отбор по волейбол! Поздравления за изключителното представяне! Вие върнахте България на международния терен с впечатляваща игра и хъс за победа“, допълва Пеевски, цитиран от БТА.

България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже, след като загуби от Италия с 1:3 на финала във Филипините.