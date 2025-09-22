Русия ще достави 5 зенитни ракетни системи С-400 "Триумф" на Индия до 2026 г.

Русия ще завърши доставките на пет зенитни ракетни системи (ЗРС) С-400 "Триумф" в Индия през 2026 г, съобщи източник в системата за военно-техническо сътрудничество на Русия с чужди държави пред ТАСС.

"Русия ще приключи изпълнението на договора за доставка на пет ЗРС С-400 "Триумф" на Индия през 2026 г. Към настоящия момент са доставени четири такива системи, доставката на петата ще приключи през следващата година“, каза той.

Москва е изпратила на Делхи предложение за доставка и локализация на производството в Индия на изтребители от пето поколение Су-57, съобщи ТАСС. Според източник на агенцията Индия в момента обсъжда предложението.