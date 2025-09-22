IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия ще достави 5 зенитни ракетни системи С-400 "Триумф" на Индия до 2026 г.

Към настоящия момент са доставени четири такива системи

22.09.2025 | 20:15 ч. Обновена: 22.09.2025 | 20:38 ч.
Русия ще завърши доставките на пет зенитни ракетни системи (ЗРС) С-400 "Триумф" в Индия през 2026 г, съобщи  източник в системата за военно-техническо сътрудничество на Русия с чужди държави пред ТАСС.

"Русия ще приключи изпълнението на договора за доставка на пет ЗРС С-400 "Триумф" на Индия през 2026 г. Към настоящия момент са доставени четири такива системи, доставката на петата ще приключи през следващата година“, каза той.

Москва е изпратила на Делхи предложение за доставка и локализация на производството в Индия на изтребители от пето поколение Су-57, съобщи ТАСС. Според източник на агенцията Индия в момента обсъжда предложението.

ракетни системи Русия Индия
