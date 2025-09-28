IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан към Зеленски: Спри да ни тормозиш

В Украйна са влезли дронове от Унгария

28.09.2025 | 10:10 ч.
Ако не бяха НАТО и Европейският съюз, Украйна отдавна щеше да се разпадне.

Това смята унгарският премиер Виктор Орбан, който отхвърли твърденията на украинския президент Володимир Зеленски, че унгарски разузнавателни дронове най-вероятно са навлезли във въздушното пространство на страната. "С цялото ми уважение, г-н президент Зеленски, спрете да ни тормозите“, написа Орбан в X.

Преди два дни след среща с върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски Зеленски предположи, че унгарски дронове са нахлули в страната.

„Украинските сили са регистрирали нарушения на нашето въздушно пространство от разузнавателни дронове, които вероятно са унгарски. Предварителните оценки показват, че може да са провеждали разузнаване на индустриалния потенциал на граничните райони на Украйна. Наредих да бъде проверена цялата налична информация и спешно да бъдат представени доклади за всеки регистриран инцидент“,  написа Зеленски в X.

Виктор Орбан Володимир Зеленски Украйна Унгария
