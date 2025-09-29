Германия иска отмяна на забраната за двигателите с вътрешно горене

Германският канцлер Фридрих Мерц призова Европейския съюз да се откаже от крайния срок 2035 г. за ефективна забрана на двигателите с вътрешно горене и вместо това да позволи на затруднената автомобилна индустрия да следва по-мек път към климатична неутралност.

Неговите коментари, най-силните досега, идват в момент, когато лидерите на ЕС се готвят за дискусии за затягане на климатичната цел за 2040 г. Темпото на зеления преход и неговото въздействие върху индустрията се издигнаха на челно място в политическата програма на блока, който се бори с бавен икономически растеж, необходимостта от увеличаване на разходите за отбрана и риска от търговски конфликти.

Мерц заяви, че ще промотира предложението си на неформална среща на лидерите на ЕС, насрочена за 1 октомври в Копенхаген, която ще бъде последвана от редовната им тримесечна среща в Брюксел по-късно следващия месец.

„Аз го промотирам сред държавните и властни ръководители на ЕС, промотирам го пред Европейската комисия, за да отменим забраната за двигателите с вътрешно горене и да допуснем технологии като удължители на пробега, които се разработват от германските производители и доставчици на автомобили“, заяви той на събитие в Берлин в петък. „Аз промотирам идеята да допуснем хибридни задвижвания.“

В началото на 2023 г. ЕС въведе правила, които забраняват продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили от 2035 г. нататък и означават, че производителите на автомобили ще трябва да намалят въглеродните емисии до нула през следващото десетилетие. Това е особено предизвикателство за огромната автомобилна индустрия на Германия.

Предишната власт на социалдемократа канцлер Олаф Шолц се отказа от съпротивата си срещу плановете, след като беше постигнато споразумение за изключения за автомобили, работещи с е-горива – отстъпка за луксозните марки спортни автомобили като Porsche AG със седалище в Щутгарт.

Като канцлер Мерц е заклещен между някои членове на блока, воден от християндемократите, които искат забраната на ЕС да бъде още повече отслабена или отменена, и социалдемократите, неговите младши партньори в управляващата коалиция, които я подкрепят широко.

„Все още не съм убедил всички в коалицията“, каза Мерц. „Борим се с това и съм сигурен, че ще постигнем добър резултат.“

Автомобилните производители в целия блок отдавна са недоволни от графика на ЕС, а главният изпълнителен директор на Mercedes-Benz AG Ола Калениус, който е председател на европейското лоби за автомобили ACEA, е един от най-откритите защитници на по-меките правила за емисиите на CO2.

Шефът на Mercedes призова политическите лидери да проявят повече гъвкавост, за да могат хибридните автомобили и икономичните двигатели с вътрешно горене да останат част от предлагането на индустрията. Ако забраната на ЕС бъде приложена както е планирано, това ще отблъсне потребителите и ще застраши работните места, предупреди той.

В по-широк план автомобилният сектор в Германия – основната индустрия в страната, водена от гигантите Volkswagen AG, Mercedes-Benz и BMW AG – е засегнат от комбинацията от търговската офанзива на американския президент Доналд Тръмп и засилената конкуренция от китайските производители, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

„Аз се застъпвам да оставим на автомобилната индустрия и индустрията на доставчиците да ни покажат технологичния път, който ще ни доведе до неутралност по отношение на CO2 през 2035, 2040, 2045 г.“, каза Мерц.