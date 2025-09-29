Пътници откачиха в самолет, един изяде паспорта си, друг го хвърли в тоалетната

Полет на Ryanair от Милано, Италия, до Лондон, Великобритания, трябваше да направи аварийно кацане, след като "странни" пътници започнаха да се паникьосват и да се опитват да се разпореждат с паспортите си по необичайни начини.

"Никой на борда не знаеше какво се случва. Тези хора се държаха странно", каза анонимен свидетел на полета пред Daily Star за дивата сага. "По същество полетът излетя и 15-20 минути след началото на полета, след като знакът за предпазен колан изгасна, нещо много странно се случи в предната част на самолета", спомня си пътникът. "Просто съм много щастлив, че кацнах“.

Според свидетеля, един от мъжете откъснал страниците от паспорта си и е започнал да ги яде, карайки всички на борда да "изплашат".

След това неговият партньор в престъплението се е затичал до другия край на самолета и се е опитал да "изхвърли паспорта си в тоалетната". Той тръшнал вратата след себе си, а стюардесата го умолявала да я отвори. Пътникът обаче отказал да се движи, което е довело само до „още напрежение“, според източника.

"Стюардеса след това направи публично изявление, което беше толкова откровено и по същество", разщаза свидетеля. "Това изплаши хората до ново ниво."

В този момент пилотите решили да отклонят полета към Париж, Франция, като източникът описа спускането като „най-ужасяващите 15 минути в живота ми“.

При пристигането френските власти се качили на борда на самолета и арестували двамата мъже, преди да извършат щателен претърсване на багажа.

Общо процесът отнел цели два часа, след което на самолета било позволено да продължи по пътя си към летище Лондон Станстед.

Източникът похвали служителите на Ryanair за това, че са се справили „невероятно“ със „стресовата“ ситуация.

"Мисля, че Ryanair бяха брилянтни в справянето с нея по определен начин. Те раздаваха напитки към края на полета, докато се приближавахме над Станстед. Просто наистина се радвам, че кацнах."

Причината за методите на дуото за унищожаване на паспорти, подобни на шпионски филми, остава неясна. The Post се свързал с Ryanair за коментар.