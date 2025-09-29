Пияни британци скочиха на бой в самолет на "Райънеър", той кацна аварийно ВИДЕО

Британски ергенски купон принуди самолет на "Райънеър" да кацне извънредно във Франция, след като шумното поведение на групата ескалира в сблъсъци с полицията пред ужасените пътници. Драматични кадри, разпространени в социалните мрежи, показват момента, в който пътниците са арестувани на борда на полет от Лондон до Аликанте, който бил отклонен към Тулуза, пише "Дейли мейл".

Според свидетелката Таня Никълс, публикувала клиповете в ТикТок, групата е започнала да се държи неприлично още преди излитане – местела се по седалките, пренебрегвала указанията на екипажа и дори проявявала нежелано внимание към други пътници. След старта мъжете започнали да пият алкохол от безмитен магазин и да водят шумни и неприлични разговори пред деца.

🚨NEWS: Ryanair flight to Alicante, Spain makes EMERGENCY LANDING after drunk British passengers start fighting. The plane landed in Toulouse, France When the Gendarmerie started arresting the group, this man decided to have a go 🥊💥 pic.twitter.com/4ITQxAIEup — Basil the Great (@Basil_TGMD) September 28, 2025

По думите на Никълс ситуацията бързо се влошила – някои от мъжете влезли в разправия и дори стигнали до физическа схватка, а други плюели по седалките и поставяли краката си върху облегалките на околните. В един момент жена била ударена по главата от крак на пътник. Опитите на екипажа и пътниците да ги укротят не дали резултат, което принудило пилота да обяви извънредно кацане.

В Тулуза самолетът бил посрещнат от полиция. При опита да бъдат изведени, някои от мъжете оказали съпротива и се стигнало до бурни сблъсъци на борда. Един от пътниците бил видян да се дърпа и крещи на полицаите, докато синът му отчаяно настоявал, че баща му не е започнал конфликта. И двамата в крайна сметка били изведени от машината, заедно с останалите нарушители, под аплодисментите на останалите пътници.

Никълс похвали кабинния екипаж за спокойствието и професионализма им по време на целия инцидент.

От "Райънеър" заявиха, че имат политика на „нулева толерантност" към неподобаващо поведение и винаги предприемат решителни мерки за защита на спокойствието и сигурността на пътниците и екипажа. Случаят вече е предаден на местната полиция.