Тръмп: Много сме близо до споразумение за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир, след като се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и представи 20-точков мирен план. „Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо, а мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа“, каза той пред репортери, като назова Нетаняху с прякор.

Тръмп заяви, че Израел ще има неговата „пълна подкрепа“ да унищожи "Хамас", ако въоръжената палестинска групировка отхвърли 20-точково мирно предложение, представено от Вашингтон. „Израел би имал пълната ми подкрепа, за да завърши работата по унищожаването на заплахата от „Хамас“, но се надявам, че ще постигнем споразумение за мир и ако „Хамас“ отхвърли споразумението, което винаги е възможно, ще е единствен. Всички останали са го приели, но имам чувството, че ще имаме положителен отговор“, каза Тръмп, говорейки заедно с Нетаняху в Белия дом. „Ако не, тогава, както знаете, Биби ще има пълната ни подкрепа за това, което трябва да се направи“, подчерта Тръмп, обръщайки се към Нетаняху. „Всички разбират, че крайният резултат трябва да бъде премахването на всяка опасност в региона, а опасността идва от „Хамас“, каза Тръмп.

Планът, който Тръмп разпространи сред арабските лидери, беше публикуван след срещата му с Нетаняху във Вашингтон. Тръмп заяви на пресконференция, че Нетаняху се е съгласил с плана, който предвижда незабавно прекратяване на огъня, последвано от разоръжаване на „Хамас“ и изтегляне на Израел. Хамас също все още не е дал одобрението си. Тръмп каза, че одобрението от всички страни е „много близо“, пише БГНЕС.