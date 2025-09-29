Преди срещата с Нетаняху: Близки на заложници в Газа изпратиха писмо до Тръмп

Близки на заложници в Газа изпратиха писмо до американския президент Доналд Тръмп преди срещата му с израелския премиер Бенямин Нетаняху, насрочена за по-късно днес, съобщава ДПА.

"Моля ви, г-н президент, не спирайте. Имаме нужда от Вас. Четиридесет и осем от нашите близки – бащи, братя, сестри, деца – имат нужда от Вас. Искаме близките ни да се приберат вкъщи", пише в писмото, цитирано от форума на заложниците и изчезналите семейства.

Израелското правителство смята, че 20% от останалите в ивицата 48 заложници са все още живи. Според медиите Тръмп планира да представи на Нетаняху план за спиране на сраженията, състоящ се от 21 точки. Съобщава се, че този план включва незабавното освобождаване на останалите заложници на "Хамас" в замяна на освобождаването на стотици палестински затворници, както и изтеглянето на израелската армия от ивицата.

Палестинската групировка "Хамас" не следва да има роля в бъдещото управление на Газа, а Израел няма да има право да анексира района. Вместо това, анклавът ще бъде управляван от преходно правителство.

От друга страна, крайнодесните коалиционни партньори на Нетаняху и представители на заселниците на Западния бряг увеличиха натиска си върху израелския премиер преди срещата. Те призоваха Нетаняху да анексира части от окупирания Западен бряг и да не спира войната в Газа, без да е постигнато пълното военно поражение на "Хамас", съобщи в. “Тimes of Israel".

В писмото семействата искат от Тръмп да "изяви твърда позиция срещу опитите за саботаж на сделката, която е предложил."

"Двойният Ви фокус за спиране на войната и връщането на всички 48 заложници вкъщи е в ясен контраст с разрастването на войната, която Израел води. Искаме да благодарим за това, че оставате верни на убежденията си въпреки този контраст", пише в текста. / БТА