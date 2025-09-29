Какъв е планът на Тръмп за Газа?

Жителите на Газа няма да бъдат насилствено разселвани, а президентът Доналд Тръмп ще оглави преходен орган – това предвижда мирният план от 20 точки, представен в понеделник от Белия дом. Документът беше огласен по време на среща на Тръмп с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като вече беше разпространен сред арабските лидери миналата седмица в Ню Йорк в рамките на сесията на Общото събрание на ООН. Засега обаче няма признаци, че Нетаняху е приел предложението.

Планът предвижда временно външно управление на Газа с международно участие. Според документа жителите на палестинския анклав няма да бъдат принуждавани да напускат домовете си: „Никой няма да бъде принуден да напусне Газа, а тези, които желаят да напуснат, ще могат да го направят и да се върнат свободно. Ще насърчаваме хората да останат и ще им предлагаме възможността да изградят по-добра Газа.“

Американското предложение също така изключва анексиране или окупация на ивицата от Израел: „Израел няма да окупира или анексира Газа.“ Вместо това се предвижда разполагането на „международни стабилизационни сили“. „Съединените щати ще работят с арабски и [други] международни партньори за създаване на временни международни стабилизационни сили и незабавното им разполагане в Газа,“ гласи текстът.

Документът изрично подчертава, че радикалното палестинско движение „Хамас“ и други групировки „няма да играят никаква роля в управлението на Газа, пряко или косвено, под каквато и да е форма“, пише БГНЕС.