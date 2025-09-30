Талибаните спряха интернета в Афганистан, страната "потъва в пропаст"

Талибаните спряха интернет услугите в Афганистан в понеделник, отрязвайки милиони хора от външния свят. Афганистанските медии съобщиха, че ограничението е в съответствие с указа на ръководството на талибаните от по-рано този месец за борба с онлайн "неморалността“.

Забраната блокира мобилните и широколентовите интернет услуги, наруши сателитната телевизия и дори засегна полетите. Flightradar24 показа, че поне пет полета, планирани да пристигнат или заминат от летището в Кабул във вторник, са били отменени, съобщава The Independent.

Съобщава се, че спирането е засегнало и сателитните телевизионни предавания на афганистански медии като базираната в Кабул Tolo News и базираната в Лондон Afghanistan International, както и услугите в болници, държавни и частни офиси.

Това е първият път, когато целият Афганистан е изправен пред спиране на интернет услугите под ръководството на твърдолинейното ислямистко правителство.

Върховният лидер на талибаните Хибатулла Ахундзада нареди "пълна забрана на интернет“ по-рано този месец, с което започна прекъсване на услугите от по-малки провинции като Балх.

"Тази мярка беше взета, за да се предотврати неморалността и в страната ще бъде изградена алтернатива за стоки от първа необходимост“, каза по това време Хаджи Атаулла Заид, говорител на провинциалната администрация на Балх.

The Independent проведе множество обаждания чрез WhatsApp и Telegram до контакти в Кабул и други градове в понеделник и вторник сутринта, но не успя да се свърже с тях. Съобщенията, изпратени чрез WhatsApp, също не бяха доставени.

Информационната агенция Асошиейтед прес съобщи, че не е успяла да се свърже с бюрото си в Кабул.

"Днес не беше дадено предупреждение, но спорадични забрани тук-там се въвеждаха през последните няколко седмици в някои части на страната“, каза служител на ООН в Кабул пред The ​​Independent, пожелал анонимност.

"Целта, според фактическите власти, е да се предотврати порокът", добавя представитлят на ООН.

Махбоб Шах Махбоб, афганистански журналист в изгнание, заяви, че има "загриженост относно достъпа на хора до порнографско съдържание в Афганистан“, което предизвика призив от висши лидери на талибаните да се затвори интернет, за да се предотврати "неморалността“.

Застъпническата група Netblocks заяви, че Афганистан сега преживява "пълно затъмнение на интернет“.

Показателите на регулатора в реално време показват, че интернет свързаността се е сринала до 14 процента. „Афганистан е в разгара на пълно прекъсване на интернет връзката, тъй като талибанските власти предприемат мерки за морално регулиране, като множество мрежи са били прекъсвани поетапно през сутринта. Телефонните услуги също са засегнати“, се казва в съобщението.

Блокирането ще продължи до второ нареждане, каза неназован служител на талибаните пред ВВС.

"Забраната за интернет на талибаните дърпа Афганистан в бездната. Режим на пария е откъснал 40 милиона живота от света, с катастрофални последици, смазвайки ежедневието и задушавайки най-вече жените“, каза Хабиб Хан, основател на Afghan Peace Watch.