Талибаните забраниха wi-fi връзката в афганистанска провинция

Причината е, за да се "предотврати неморалното поведение"

16.09.2025 | 20:07 ч. Обновена: 16.09.2025 | 21:16 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Лидерът на талибаните Хайбатула Ахундзада забрани оптичния интернет в афганистанската провинция Балх, за да "предотврати неморалното поведение", каза говорител на талибанското правителство на Афганистан, цитиран от Асошиейтед прес. 

Това е първата подобна забрана, откакто през август 2021 година ислямисткото движение се върна на власт в Афганистан. Без wi-fi връзка остават правителствени офиси, частни компании, институции и домове в северната провинция. Мобилният интернет обаче все още е достъпен.

Хаджи Атаула Заид, правителствен говорител в Балх, каза, че в провинцията вече действа "пълна забрана" на интернет, наредена от лидера Хайбатула Ахундзада. 

"Мярката е въведена, за да бъде предотвратено неморалното поведение, и вътре в страната ще бъде създадена алтернатива, с която да покриваме нуждите си", каза Заид пред АП. Той не поясни защо именно провинция Балх е избрана за забраната и дали тя ще се разпространи и върху други провинции на Афганистан.

Талибанските власти понякога прекъсват мобилните телефонни мрежи по съображения за сигурност, обикновено по време на религиозни празници, за да предотвратят детонирането на взривни устройства./БТА

