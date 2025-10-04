Подземна мина в Европа е превърната във високотехнологичен център за данни ВИДЕО

В дълбините на действаща мина под Доломитите в Италия се работи по създаването на дигитален център за данни. Това ще бъде първият и единствен център в Европа, инсталиран в действаща мина.

Известен като Trentino DataMine, проектът е съвместно предприятие между Университета в Тренто и малка група частни компании, съобщава Euronews.

Джулиано Клаудио Периторе, експерт по цифрови данни и президент на Асоциацията на италианските интернет доставчици, каза, че е “абсолютно очарован“ от проекта, защото мината обикновено се счита за много влажна и следователно изобщо не е подходяща за помещаване на център за данни.

“Чували сме, че в чужбина центрове за данни се разполагат на необичайни места, но никога не бях чувал да са в мина, защото ние възприемаме мината като влажно място, следователно неподходящо за център за данни“, каза той.

В случая с Трентино (DataMine) имаме нещо специално, защото доломитната скала е абсолютно суха, в стабилна планина, но преди всичко виждаме как такова пространство се използва от минна дейност.

Проектът, който ще струва 50,2 милиона евро, е частично финансиран от фонд "Следващо поколение“ на Европейския съюз, като 18,4 милиона евро идват от публични източници, а останалата част - от частни компании в областта на информационните технологии и строителството.

"Още преди години имаше намерение да се използват тези пространства, които имат уникални характеристики, много подходящи за поместване на стая за данни. Решихме да продължим, защото има комбинация от физическа сигурност с ниско въздействие върху околната среда и енергията“, каза Роберто Лоро, главен технологичен директор на Dedagroup, една от участващите компании и член на борда на Trentino DataMine.

Центърът се счита за сигурен, защото е на 100 метра под нивото на земята и е изключително стабилен от хидрогеоложка гледна точка. Той ще бъде защитен от земетресения и бомби, докато киберсигурността ще бъде защитена от чистата непроницаемост на скалата от електромагнитни вълни и от използването на най-високите нива на налични технологии, които ще бъдат постоянно актуализирани.

Синергии с местните индустрии

Мината, собственост на компанията Tassullo, отдавна добива доломит, използван в строителството, селското стопанство, керамиката и стъклото. С извличането на материала, сухата среда от 12°C се оказа идеална за съхранение.

Ябълки от региона Трентино, местни вина и сирене Trentingrana се съхраняват тук, понякога до една година.

Лоро обяснява, че разчитат на сътрудничество с други и че тези, които се нуждаят от топлина, могат да използват топлината, произведена от работещите сървъри, докато тези, които се нуждаят от охладителни системи, могат да се възползват от хладилни системи, използвани в други процеси.

"Много сме щастливи, че този център за данни има живот редом с други инициативи - съхранение на ябълки, вино, сирене - и очакваме с нетърпение други, защото разчитаме на синергии. Тези, които се нуждаят от топлина, могат да използват тази, която ние произвеждаме.“

Около 60 работници полагат 50 километра електрически и оптични кабели и три километра тръби. Инсталирани са вентилационни системи и генератори за енергия, въпреки че голяма част от охлаждането идва естествено от постоянната температура от 12°C в мината.

Приблизително 80 процента от съоръжението е под земята, а останалата част е предназначена за офиси, охрана и рецепции. Шкафовете за съхранение на сървъри вече са на място и се очаква да заработят до декември.