Василев няма доверие в служебния кабинет, тръгнал с фалстарт

Служебното правителство тръгва с тотален фалстарт, на мнение е лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Депутатът добави, че няма доверие в новия служебен кабинет по най-ключовата тема - провеждането на честни парламентарни избори.

"Имам надежда да го направи, защото в интерес на всички българи е да има честни избори”, каза Василев пред БНР.

По думите му някои от служебните министри са “шокиращи” и обясни защо: "Предвид тежка политическа и историческа обремененост и някои корупционна".

Лидерът на МЕЧ каза още, че недоверие предизвикват Трайчо Трайков, Надежда Нейнски, Стоил Цицелков, който подаде оставка. За него оставката на Цицелков е била единствената възможност и попита: “Защо в България се стига до кандидатура на такъв човек - не се ли проверява, не искаш ли информация от този човек? Всичко останало е замазване на положението и някакъв кризисен пиар. Той подаде оставка и нанесе една репутационна щета, която до края на 2-месечното управление, ако е толкова, няма да бъде заличена".

Политически кадри в служебния кабинет

Василев отбеляза, че е очаквал в служебния кабинет да влязат деполитизирани кадри. “Вместо това видях ярки лица, някои от тях свързани с прехода в България”.

"Видях хора на Доган вътре. Не приемам ДПС на Доган и ДПС на Пеевски за възможност за бъдещо развитие на България. Не мога да им отредя позицията на балансьор или каквото и да било. По-скоро трябва да бъдат пометени и да изчезнат”, каза още Василев.

По време на интервюто лидерът каза, че смята ИТН за изчезваща партия. “Излъгаха хората”, кратко обясни Василев и подчерта, че неговата партия ще бъде част от следващия парламент.

Лидерът на МЕЧ смята, че Румен Радев няма да може да вземе повече от 100 мандата и ще трябва да търси партньори и ще е много трудно.

"Ако има разум и търсене на обединение срещу ГЕРБ и ДПС-НН, може да разговаря с МЕЧ винаги принципно и смятам, че ще бъде очаквано от хората. Ще е трудно, но ние не сме затворили вратата, напротив - чакаме да видим и листите, но и с какви хора ще се обгради, защото слуховете, мълчанието, неяснотата водят до сваляне на енергията".

Василев не затваря и вратата за разговори с БСП, но "ако наистина в партията има промяна". Той е категоричен, че на България ѝ трябва антикорупционно управление.

"Пробългарско управление, което да не залита в крайности, свързани с геополитическата обстановка. Антикорупционно, реформаторско, истинско управление, надявам се такова, което да има конституционно мнозинство, защото трябва голяма промяна на Конституцията. Може би трябва да се помисли за преструктуриране на съдебната система, за да нямаме тези проблеми с главния прокурор, които имаме сега”, каза още народният представител.

Василев коментира също и по-високите сметки за ток и въпроса за евентуални компенсации:

"Мисля, че министърът на енергетиката ще трябва да компенсира 2 млн. българи, а не само тези, които са пуснали жалби. За мен това, което се случи със сметките за тока, е измама, която няма нужда да бъде доказвана от всеки един поотделно, за да си свърши държавата работата. Изобщо не мога да си обясня каква е тази държава, в която никой не знае защо сметките са двойни”, каза в края депутатът.